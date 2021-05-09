Соучредитель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что хотя и прожил с женой 27 лет, их пути расходятся. Состояние супругов считают одним из крупнейших в мире. Однако у них есть "разделительный контракт", который предусматривает, как Гейтсы поделят свое имущество.

Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на воскресенье, 9 мая – читайте дальше.

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Пластика станет меньше

Несколько компаний договорились в ближайшие 2 года разработать специальную упаковку, которая будет разлагаться полностью. Там стремятся сократить использование пластика на 25% уже к 2025 году.

Реставрация колизея

В Италии представили новый план реставрации Колизея. Деревянным полом планируют устелить весь центр гладиаторской арены. До пандемии, памятник архитектуры посещали более 7 миллионов человек. Закончить большую реконструкцию должны до 2023 года.

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Как правильно любить себя

В сети появилась женщина, которая на примере других учит, как правильно любить себя и свое тело. Эта женщина рассказывает о знаменитостях, которых в СМИ привыкли называть толстыми. Это привело к манипуляциям целым поколением.

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Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 9 мая: смотрите видео