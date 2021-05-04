В Соединенных Штатах еще с 2011 года готовится сверхмасштабный проект. Ученые впервые в истории планируют выпустить в природу миллиард выращенных в лаборатории москитов. Сейчас говорится о 144 тысячах комаров, которых выпустят во Флориде и Техасе.

Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на вторник, 4 мая – читайте далее.

Обратите внимание В Южной Африке запретят разводить Львов в неволе с коммерческих целях

Создали передвижные комнаты для приема наркотиков

В Шотландии появилась передвижная комната для приема наркотиков. Это позволяет людям, которые очень хотят сделать себе инъекцию, выполнить эту процедуру в стерильных, безопасных условиях под наблюдением врачей. Сейчас такая экспресс-карета работает только в Глазго.

Селезень с длинной шеей стал звездой соцсетей

В твиттере растет популярность селезня с длинной шеей, которому уже дали прозвище Long Boy. Пользователь загрузил фото и назвал его крупнейшим в мире. Это вызвало волну споров и обсуждений в социальной сети.

Черный медведь съел женщину в Колорадо

В американском штате Колорадо черный медведь убил и съел женщину. Тело 39-летней погибшей нашел ее парень недалеко от дома. Он сразу же позвонил в полицию. После осмотра территории эксперты обнаружили медвежий помет, шерсть и следы.

Пенсионеры сбежали из дома престарелых

Пожилая пара использовала военную подготовку, чтобы сбежать из дома престарелых в Теннесси. Для побега они применили азбуку Морзе. Муж подслушал, как персонал дома набирал код от электронного замка. Он запомнил звуки и их последовательность, а потом записал это в блокнот.

К теме Пенсионеры сбежали из дома престарелых: они взломали кодовый замок с помощью азбуки Морзе

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Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 4 мая 2021: