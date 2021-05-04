У Сполучених Штатах ще з 2011 року готується надмасштабний проєкт. Науковці вперше в історії планують випустити в природу мільярд вирощених в лабораторії москітів. Наразі мовиться про 144 тисяч комарів, яких випустять у Флориді та Техасі.

Які ще цікаві події сталися у світі станом на вівторок, 4 травня – читайте далі.

Зверніть увагу У Південній Африці заборонять розводити левів у неволі з комерційною метою

Створили пересувні кімнати для прийому наркотиків

У Шотландії з'явилася пересувна кімната для прийому наркотиків. Це дозволяє людям, які дуже хочуть зробити собі ін'єкцію, виконати цю процедуру в стерильних, безпечних умовах під наглядом лікарів. Наразі така експрес-карета працює лише в Глазго.

Качур з довгою шиєю став зіркою соцмереж

У твітері зростає популярність качура з довгою шиєю, якому вже дали прізвисько Long Boy. Користувач завантажив фото і назвав його найбільшим у світі. Це спричинило хвилю суперечок та обговорень у соціальній мережі.

Чорний ведмідь з'їв жінку в Колорадо

В американському штаті Колорадо чорний ведмідь вбив і з'їв жінку. Тіло 39-річної загиблої знайшов її хлопець неподалік будинку. Він одразу ж зателефонував у поліцію. Після огляду території експерти виявили ведмежий послід, шерсть та сліди.

Пенсіонери втекли з будинку престарілих

Літня пара використала військову підготовку, щоб утекти з будинку престарілих у Теннессі. Для втечі вони застосували азбуку Морзе. Чоловік підслухав, як персонал будинку набирав код від електронного замка. Він запам'ятав звуки та їхню послідовність, а потім записав це в блокнот.

До теми Пенсіонери втекли з будинку пристарілих: вони зламали кодовий замок за допомогою азбуки Морзе

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 4 травня 2021: