Один из журналистов Пол Ронжеймер, работающий для издания Bild, снял обстрел на видео. К счастью, никто не пострадал.

Важно Луганщина как кость в горле для россиян, они не пройдут ее, – Гайдай

Россияне стреляли из минометов

Обстрел произошел в окрестностях Лисичанска, из которого журналисты как раз собирались выезжать. Россияне внезапно начали обстреливать из минометов дорогу, по которой они ехали. Один из осколков разбил стекло в автомобиле.

Слава Богу, Георгос, Вадим, и я не пострадали. В автомобиле разбилось только одно стекло. Россияне активно атаковали дорогу из миномета. До этого мы были внутри Лисичанска, – написал журналист.

Какая ситуация в Северодонецке и Лисичанске

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские оккупанты до сих пор пытаются захватить Северодонецк. Они также нанесли авиационные удары как в самом городе, так и в населенных пунктах Верхнекаменка и Сиротино.

Напряженная ситуация и в Лисичанске. Туда, как рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, оккупанты регулярно запускают ракеты, сбрасывают авиабомбы и применяют реактивные системы залпового огня. Они буквально уничтожают город.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские захватчики получили новую цель для своего наступления. Они намерены захватить всю Луганскую область до 26 июня. Для этого оккупанты бросили фактически все силы и средства на территорию близи Северодонецка.

Недавно в Институте по изучению войны заявили, что россияне могут попытаться оцепить Лисичанск, как это произошло в Мариуполе. Однако по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, оккупантам будет тяжело захватить город.

Там есть и географические, и оборонные предпосылки, потому что линия обороны в Лисичанске все это время готовилась для того, чтобы блокировать наступление оккупантов. Поэтому это будет для них не настолько легко, как кто себе представляет, – подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что в том же Северодонецке, который вообще нельзя сравнивать размерами с Мариуполем, подразделения Вооруженных сил сдерживают оккупантов уже более 3 недель. Такая же ситуация, вероятно, будет происходить в Лисичанске, если россияне еще смогут туда дойти.

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