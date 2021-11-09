Такое предположение высказал член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст. Он отметил, что есть неопределенности, которые нужны для запуска работы.

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Однако, по его словам, их можно будет урегулировать.

Думаю, "Газпром" сможет это уладить... Считаю, что запуск сможет состояться – позже всего в начале следующего года,

– сказал Эрнст.

Запустят ли "Северный поток-2"

В "Газпроме" 8 ноября заявили, что строительство газопровода уже завершили. Говорят, что "Северный поток-2" готов к запуску.

Однако проект должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. Прежде всего, он должен соответствовать правилам Третьего энергопакета, цель которого – открытые газовые и энергетические рынки.

Обратите внимание! Украина будет доказывать, что газопровод не может быть сертифицирован. "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" подали заявки на участие в процессе. Если "Северный поток-2" запустят, наше государство ежегодно будет терять 5 – 6 миллиардов долларов.

СМИ писали, что процесс сертификации затянется до мая 2022 года. На это влияет энергетическая ситуация в Европе.