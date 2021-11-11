Менеджеры немецкого концерна будут консультировать Укрзализныцю относительно структурных аспектов в пассажирских перевозках.

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Немецкий концерн уже сотрудничает с Укрзализныцей

Компания Deutsche Bahn уже консультирует украинцев в сфере пассажирских перевозок, в частности в финансовых вопросах.

Основной целью немецкой компании является помощь Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых. Причиной этого являются убытки украинского перевозчика в 2020 году.

Обратите внимание! По подсчетам Укрзализныци, убытки от пассажирских перевозок после начала пандемии составляют 8,7 миллиарда гривен. Компании не удалось покрыть их за счет грузовых перевозок. Суммарные убытки оценивают почти в 12 миллиардов.

Соглашение Deutsche Bahn и Укрзализныци