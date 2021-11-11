Менеджеры немецкого концерна будут консультировать Укрзализныцю относительно структурных аспектов в пассажирских перевозках.

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Немецкий концерн уже сотрудничает с Укрзализныцей

Компания Deutsche Bahn уже консультирует украинцев в сфере пассажирских перевозок, в частности в финансовых вопросах.

Основной целью немецкой компании является помощь Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых. Причиной этого являются убытки украинского перевозчика в 2020 году.

Соглашение Deutsche Bahn и Укрзализныци

  • Еще в феврале 2020 года немецкий концерн Deutsche Bahn подписал меморандум о стратегическом партнерстве с Укрзализныцей.
  • Согласно договору, немецкая компания должна была передавать украинским коллегам свой технический опыт и опыт операционного управления, закупок и предоставления сервисных услуг.
  • Из-за пандемии коронавируса Кабинет Министров в апреле 2020 года временно приостановил сотрудничество компаний.
  • В августе 2021 года компании подписали новый договор, согласно которому Deutsche Bahn поможет Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление.