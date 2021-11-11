Менеджери німецького концерну консультуватимуть Укрзалізницю щодо структурних аспектів у пасажирських перевезеннях.

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Німецький концерн уже співпрацює з Укрзалізницею

Компанія Deutsche Bahn уже консультує українців у сфері пасажирських перевезень, зокрема у фінансових питаннях.

Основною метою німецької компанії є допомога Укрзалізниці відокремити пасажирські перевезення від вантажних. Причиною цього є збитки українського перевізника у 2020 році.

Зверніть увагу! За підрахунками Укрзалізниці, збитки від пасажирських перевезень після початку пандемії становлять 8,7 мільярда гривень. Компанії не вдалося покрити їх коштом вантажних перевезень. Сумарні збитки оцінюють у майже 12 мільярдів.

Угода Deutsche Bahn та Укрзалізниці