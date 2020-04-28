Співпраця Укрзалізниці з Deutsche Bahn призупинена: що відомо
Кабінет Міністрів вирішив тимчасово призупинити проєкт співпраці між Укрзалізницею та найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Співробітництво з німецькою компанією перенесли через карантин.
Наразі питання консультацій Deutsche Bahn поставлено на паузу. Про це в інтерв'ю biz.liga.net повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
До теми Укрзалізницею керуватимуть українці, а німці допоможуть, – представник Deutsche Bahn
Ви пам'ятаєте суму тендеру – 80 мільйонів гривень. Зараз Укрзалізниця не може собі цього дозволити. Більше того, вони не зможуть приїхати – у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все,
– зазначив Криклій.
Він також запевнив, що реформа Укрзалізниці продовжиться. Холдинг складатиметься з трьох операторів:
- інфраструктура,
- вантажні перевезення,
- пасажирські перевезення.
Що відомо про угоду Укрзалізниці та Deutsche Bahn
- 5 лютого 2020 року в Кабінеті Міністрів відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Укрзалізницею та німецькою компанією Deutsche Bahn.
- Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.
- Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.
Що відомо про Deutsche Bahn? Це найбільший залізничний оператор Німеччини, який створили у 1994 році. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.
Водночас у Німеччині компанія користується не ідеальною репутацією: її часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність.