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      Співпраця Укрзалізниці з Deutsche Bahn призупинена: що відомо

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      Співпраця Укрзалізниці з Deutsche Bahn призупинена: що відомо
      Спрівпраця Укрзалізниці з Deutsche Bahn на паузі / uz.gov.ua

      Кабінет Міністрів вирішив тимчасово призупинити проєкт співпраці між Укрзалізницею та найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Співробітництво з німецькою компанією перенесли через карантин.

      Наразі питання консультацій Deutsche Bahn поставлено на паузу. Про це в інтерв'ю biz.liga.net повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      До теми Укрзалізницею керуватимуть українці, а німці допоможуть, – представник Deutsche Bahn

      Ви пам'ятаєте суму тендеру – 80 мільйонів гривень. Зараз Укрзалізниця не може собі цього дозволити. Більше того, вони не зможуть приїхати – у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все,
      – зазначив Криклій.

      Він також запевнив, що реформа Укрзалізниці продовжиться. Холдинг складатиметься з трьох операторів:

      • інфраструктура,
      • вантажні перевезення,
      • пасажирські перевезення.

      Що відомо про угоду Укрзалізниці та Deutsche Bahn

      • 5 лютого 2020 року в Кабінеті Міністрів відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Укрзалізницею та німецькою компанією Deutsche Bahn.
      • Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.
      • Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.

      Що відомо про Deutsche Bahn? Це найбільший залізничний оператор Німеччини, який створили у 1994 році. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.

      Водночас у Німеччині компанія користується не ідеальною репутацією: її часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Залізниця Deutsche Bahn Укрзалізниця Новини України
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