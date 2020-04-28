Співпраця Укрзалізниці з Deutsche Bahn призупинена: що відомо

Кабінет Міністрів вирішив тимчасово призупинити проєкт співпраці між Укрзалізницею та найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Співробітництво з німецькою компанією перенесли через карантин.

Наразі питання консультацій Deutsche Bahn поставлено на паузу. Про це в інтерв'ю biz.liga.net повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

До теми Укрзалізницею керуватимуть українці, а німці допоможуть, – представник Deutsche Bahn

Ви пам'ятаєте суму тендеру – 80 мільйонів гривень. Зараз Укрзалізниця не може собі цього дозволити. Більше того, вони не зможуть приїхати – у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все,

– зазначив Криклій.

Він також запевнив, що реформа Укрзалізниці продовжиться. Холдинг складатиметься з трьох операторів:

інфраструктура,

вантажні перевезення,

пасажирські перевезення.

Що відомо про угоду Укрзалізниці та Deutsche Bahn

5 лютого 2020 року в Кабінеті Міністрів відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Укрзалізницею та німецькою компанією Deutsche Bahn.

Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.

Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.

Що відомо про Deutsche Bahn? Це найбільший залізничний оператор Німеччини, який створили у 1994 році. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.



Водночас у Німеччині компанія користується не ідеальною репутацією: її часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність.