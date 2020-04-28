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      Сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn приостановлено: что известно

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      Сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn приостановлено
      Сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn на паузе / uz.gov.ua

      Кабинет Министров решил временно приостановить проект сотрудничества между Укрзализныцей и крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Сотрудничество с немецкой компанией перенесли из-за карантина.

      Сейчас вопрос консультаций Deutsche Bahn поставлен на паузу. Об этом в интервью biz.liga.net сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      К теме Укрзализныцей будут управлять украинцы, а немцы помогут, – представитель Deutsche Bahn

      Вы помните сумму тендера – 80 миллионов гривен. Сейчас Укрзализныця не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать – у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все,
      – отметил Криклий.

      Он также заверил, что реформа Укрзализныци продолжится. Холдинг будет состоять из трех операторов:

      • инфраструктура,
      • грузовые перевозки,
      • пассажирские перевозки.

      Соглашение Укрзализныци и Deutsche Bahn: главное

      • 5 февраля 2020 года в Кабинете Министров состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Укрзализницей и немецкой компанией Deutsche Bahn.
      • Для работы с Укрзализныцей в Киев приедут немецкие специалисты.
      • Менеджмент компании останется украинским, однако параллельно с ним немцы будут давать советы, какие лучшие управленческие решения надо принять, учитывая опыт Deutsche Bahn.

      Что известно о Deutsche Bahn?Это крупнейший железнодорожный оператор Германии, который создали в 1994 году. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией центральной Европы.

      В то же время в Германии компания не пользуется идеальной репутацией: ее часто критикуют за опоздания и задержки поездов, а также дороговизну билетов и неудобство.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Железная дорога Deutsche Bahn Укрзализниця
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