Сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn приостановлено: что известно

Кабинет Министров решил временно приостановить проект сотрудничества между Укрзализныцей и крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Сотрудничество с немецкой компанией перенесли из-за карантина.

Сейчас вопрос консультаций Deutsche Bahn поставлен на паузу. Об этом в интервью biz.liga.net сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

К теме Укрзализныцей будут управлять украинцы, а немцы помогут, – представитель Deutsche Bahn

Вы помните сумму тендера – 80 миллионов гривен. Сейчас Укрзализныця не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать – у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все,

– отметил Криклий.

Он также заверил, что реформа Укрзализныци продолжится. Холдинг будет состоять из трех операторов:

инфраструктура,

грузовые перевозки,

пассажирские перевозки.

Соглашение Укрзализныци и Deutsche Bahn: главное

5 февраля 2020 года в Кабинете Министров состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Укрзализницей и немецкой компанией Deutsche Bahn.

Для работы с Укрзализныцей в Киев приедут немецкие специалисты.

Менеджмент компании останется украинским, однако параллельно с ним немцы будут давать советы, какие лучшие управленческие решения надо принять, учитывая опыт Deutsche Bahn.

Что известно о Deutsche Bahn?Это крупнейший железнодорожный оператор Германии, который создали в 1994 году. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией центральной Европы.



В то же время в Германии компания не пользуется идеальной репутацией: ее часто критикуют за опоздания и задержки поездов, а также дороговизну билетов и неудобство.