Укрзализныцей управлять будут украинцы, а немцы помогут, – представитель Deutsche Bahn

Немецкая Deutsche Bahn через некоторое время готова предоставить своих специалистов Укрзализныце, с которой подписала меморандум о сотрудничестве. Однако пока когда говорится о сотрудничестве, то имеется в виду консультирование. По его результатам будут рассматривать дальнейшие шаги.

Об этом член правления по вопросам инфраструктуры немецкой компании Deutsche Bahn Рональд Пофалла рассказал DW.

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По его словам, на начальном этапе сотрудничества с Укрзализныцей речь идти может только о консультировании.

Если же консультирование будет иметь успех – возможно, начнем говорить о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в управлении,

– сказал Пофалла.

И пояснил, что "управление УЗ будет осуществляться, как и ранее, украинцами", просто "команду усилят нашими менеджерами". Однако говорить начнут об этих шагах только по результатам консультирования.

Также топ-менеджер Deutsche Bahn заметил: предварительные оценки состояния УЗ свидетельствуют, что есть потребность оптимизировать украинскую железную дорогу – с экономической точки зрения.



Член правления немецкой компании Deutsche Bahn Рональд Пофалла / Фото Dapd

Что известно о соглашении Укрзализныци и Deutsche Bahn

5 февраля В Кабинете Министров Украины состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Укрзализныцей и немецкой компанией Deutsche Bahn.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что Украина хочет привлечь немецкий опыт для реформирования собственной железной дороги.

Для работы с Укрзализныцей в Киев приедут немецкие специалисты .

Менеджмент компании останется украинским, однако параллельно с ним немцы будут давать советы, какие лучше управленческие решения стоит принять, учитывая опыт Deutsche Bahn.