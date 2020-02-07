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      Укрзализныцей управлять будут украинцы, а немцы помогут, – представитель Deutsche Bahn

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      Пофалла рассказал о сотрудничестве Укрзалиныци и Deutsche Bahn / Коллаж 24 канала

      Немецкая Deutsche Bahn через некоторое время готова предоставить своих специалистов Укрзализныце, с которой подписала меморандум о сотрудничестве. Однако пока когда говорится о сотрудничестве, то имеется в виду консультирование. По его результатам будут рассматривать дальнейшие шаги.

      Об этом член правления по вопросам инфраструктуры немецкой компании Deutsche Bahn Рональд Пофалла рассказал DW. 

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      По его словам, на начальном этапе сотрудничества с Укрзализныцей речь идти может только о консультировании.

      Если же консультирование будет иметь успех – возможно, начнем говорить о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в управлении,
      – сказал Пофалла. 

      И пояснил, что "управление УЗ будет осуществляться, как и ранее, украинцами", просто "команду усилят нашими менеджерами". Однако говорить начнут об этих шагах только по результатам консультирования. 

      Также топ-менеджер Deutsche Bahn заметил: предварительные оценки состояния УЗ свидетельствуют, что есть потребность оптимизировать украинскую железную дорогу – с экономической точки зрения. 

      Пофалла
      Член правления немецкой компании Deutsche Bahn Рональд Пофалла / Фото Dapd

      Что известно о соглашении Укрзализныци и Deutsche Bahn

      • 5 февраля В Кабинете Министров Украины состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Укрзализныцей и немецкой компанией Deutsche Bahn.
      • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что Украина хочет привлечь немецкий опыт для реформирования собственной железной дороги.
      • Для работы с Укрзализныцей в Киев приедут немецкие специалисты.
      • Менеджмент компании останется украинским, однако параллельно с ним немцы будут давать советы, какие лучше управленческие решения стоит принять, учитывая опыт Deutsche Bahn.

      К теме: Deutsche Bahn и Укрзализныця подписали меморандум, как работает немецкая компания

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Транспорт Deutsche Bahn Укрзализниця
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