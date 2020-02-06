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      Е-удостоверение в Укрзализныце: пассажиры смогут показывать документы через приложение Дия

      52 Читати новину українською
      Укрзализныця / tsn.ua

      Отныне при посадке в поезд Укрзализныци можно показывать электронное удостоверение в приложении Дия вместо обычного документа. Оно будет доступно офлайн. Однако будут обращать внимание и на время последнего обновления программы.

      В Укрзализныце заявили, что поддерживают цифровизацию отношений государства и гражданина и запуск проекта Дия, представленного 6 февраля. Об этом сообщили на сайте компании.

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      Кроме того, е-удостоверение не будет считаться действующим без фотографии или если будут возникать технические проблемы. Тогда пассажиру придется показать обычный документ, подтверждающий личность. К тому же, нельзя использовать снимок экрана удостоверения из приложения.

      В Укрзализныце напомнили, что при посадке в поезд пассажир должен иметь билет и документ, подтверждающий личность:

      • паспорт гражданина Украины,
      • паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
      • дипломатический паспорт Украины,
      • служебный паспорт Украины,
      • удостоверение личности моряка,
      • удостоверение члена экипажа,
      • удостоверение личности на возвращение в Украину,
      • временное удостоверение гражданина Украины,
      • водительское удостоверение,
      • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу и другие, предусмотренные правилами.

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      Отметим, что сейчас в Дия уже доступно водительское удостоверение.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Техно Новости Техно Приложения Укрзализниця Дия Транспорт Министерство цифровой трансформации
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