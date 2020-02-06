Е-удостоверение в Укрзализныце: пассажиры смогут показывать документы через приложение Дия

Отныне при посадке в поезд Укрзализныци можно показывать электронное удостоверение в приложении Дия вместо обычного документа. Оно будет доступно офлайн. Однако будут обращать внимание и на время последнего обновления программы.

В Укрзализныце заявили, что поддерживают цифровизацию отношений государства и гражданина и запуск проекта Дия, представленного 6 февраля. Об этом сообщили на сайте компании.

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Кроме того, е-удостоверение не будет считаться действующим без фотографии или если будут возникать технические проблемы. Тогда пассажиру придется показать обычный документ, подтверждающий личность. К тому же, нельзя использовать снимок экрана удостоверения из приложения.

В Укрзализныце напомнили, что при посадке в поезд пассажир должен иметь билет и документ, подтверждающий личность:

паспорт гражданина Украины,

паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

дипломатический паспорт Украины,

служебный паспорт Украины,

удостоверение личности моряка,

удостоверение члена экипажа,

удостоверение личности на возвращение в Украину,

временное удостоверение гражданина Украины,

водительское удостоверение,

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу и другие, предусмотренные правилами.

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Отметим, что сейчас в Дия уже доступно водительское удостоверение.