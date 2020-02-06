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      Е-посвідчення в Укрзалізниці: пасажири зможуть показувати документи через додаток Дія

      176 Читать новость на русском
      Укрзалізниця / tsn.ua

      Відтепер при посадці у поїзд Укрзалізниці можна показувати електронне посвідчення у додатку Дія замість звичайного документа. Він буде доступний офлайн. Проте звертатимуть увагу і на час останнього оновлення програми.

      В Укрзалізниці заявили, що підтримують цифровізацію відносин держави й громадянина та запуск проєкту Дія, який презентували 6 лютого. Про це повідомили на сайті компанії.

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      Окрім того, е-посвідчення не вважатиметься чинним без фотографії або якщо виникатимуть технічні проблеми. Тоді пасажиру доведеться показати звичайний документ, що підтверджує особу. До того ж, не можна використовувати знімок екрана посвідчення з додатку.

      В Укрзалізниці нагадали, що при посадці у потяг пасажир повинен мати квиток і документ, що підтверджує особу:

      • паспорт громадянина України,
      • паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
      • дипломатичний паспорт України,
      • службовий паспорт України,
      • посвідчення особи моряка,
      • посвідчення члена екіпажу,
      • посвідчення особи на повернення в Україну,
      • тимчасове посвідчення громадянина України,
      • посвідчення водія,
      • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та інші, які передбачені правилами.

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      Найпопулярніші напрямки у 2019 році

      Зазначимо, що наразі у Дії вже доступне посвідчення водія.

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Додатки Техно Новини Техно Укрзалізниця Дія Транспорт Міністерство цифрової трансформації
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