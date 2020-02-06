Е-посвідчення в Укрзалізниці: пасажири зможуть показувати документи через додаток Дія

Відтепер при посадці у поїзд Укрзалізниці можна показувати електронне посвідчення у додатку Дія замість звичайного документа. Він буде доступний офлайн. Проте звертатимуть увагу і на час останнього оновлення програми.

В Укрзалізниці заявили, що підтримують цифровізацію відносин держави й громадянина та запуск проєкту Дія, який презентували 6 лютого. Про це повідомили на сайті компанії.

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Окрім того, е-посвідчення не вважатиметься чинним без фотографії або якщо виникатимуть технічні проблеми. Тоді пасажиру доведеться показати звичайний документ, що підтверджує особу. До того ж, не можна використовувати знімок екрана посвідчення з додатку.

В Укрзалізниці нагадали, що при посадці у потяг пасажир повинен мати квиток і документ, що підтверджує особу:

паспорт громадянина України,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

дипломатичний паспорт України,

службовий паспорт України,

посвідчення особи моряка,

посвідчення члена екіпажу,

посвідчення особи на повернення в Україну,

тимчасове посвідчення громадянина України,

посвідчення водія,

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та інші, які передбачені правилами.



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Зазначимо, що наразі у Дії вже доступне посвідчення водія.