Е-посвідчення в Укрзалізниці: пасажири зможуть показувати документи через додаток Дія
Відтепер при посадці у поїзд Укрзалізниці можна показувати електронне посвідчення у додатку Дія замість звичайного документа. Він буде доступний офлайн. Проте звертатимуть увагу і на час останнього оновлення програми.
В Укрзалізниці заявили, що підтримують цифровізацію відносин держави й громадянина та запуск проєкту Дія, який презентували 6 лютого. Про це повідомили на сайті компанії.
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Окрім того, е-посвідчення не вважатиметься чинним без фотографії або якщо виникатимуть технічні проблеми. Тоді пасажиру доведеться показати звичайний документ, що підтверджує особу. До того ж, не можна використовувати знімок екрана посвідчення з додатку.
В Укрзалізниці нагадали, що при посадці у потяг пасажир повинен мати квиток і документ, що підтверджує особу:
- паспорт громадянина України,
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
- дипломатичний паспорт України,
- службовий паспорт України,
- посвідчення особи моряка,
- посвідчення члена екіпажу,
- посвідчення особи на повернення в Україну,
- тимчасове посвідчення громадянина України,
- посвідчення водія,
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та інші, які передбачені правилами.
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Зазначимо, що наразі у Дії вже доступне посвідчення водія.