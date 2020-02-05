Укрзализныця будет сотрудничать с Deutsche Bahn: стороны подписали меморандум
В Кабинете Министров Украины состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между "Укрзализныцей" и немецкой компанией Deutsche Bahn. Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что Украина хочет привлечь немецкий опыт для реформирования собственной железной дороги.
Именно для этого "Укрзализныця" будет продолжать диалог о сотрудничестве с немецкой компанией Deutsche Bahn, отметил Гончарук во время подписания соглашения.
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Мы надеемся, что ваш опыт и ваши специалисты помогут нам как можно быстрее реформировать "Укрзализныцю". Хотя мы понимаем, что на первом этапе в контексте сотрудничества говорится в основном о консультациях,
– подчеркнул глава украинского правительства.
Впрочем он выразил надежду, что со временем сотрудничество между украинской и немецкой железными дорогами может достичь более глубоких форм. В то же время подписание нынешнего меморандума станет серьезным шагом к построению будущего сотрудничества.
Кроме того, премьер-министр назвал первоочередные шаги в работе "Укрзализныци" в пределах сотрудничества с немецким железнодорожным перевозчиком:
– Прежде всего – изучение состояния "Укрзализныци" и создание Дорожной карты изменений.
– С 1 января 2021 – Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении УЗ в ряде сфер:
- грузовые и пассажирские перевозки;
- инфраструктура;
- предоставление услуг;
- техническое обслуживание.
– Запуск новых маршрутов и содействие более тесной интеграции транспортных систем тоже будет стимулироваться подписанным меморандумом.
Подписание меморандума в Кабинете министров: смотрите видео
Меморандум между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn: смотрите фото
Как будет выглядеть сотрудничество между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn?В первую очередь говорится о том, что железнодорожная компания Германии будет передавать Украине свой технический опыт, а также опыт операционного управления, предоставления сервисных услуг и закупок. В частности, говорится и передаче наработок, которые есть у Deutsche Bahn.
В то же время подписанный меморандум – это не соглашение о передаче "Укрзализныци" в концессию, управление и прочее. В основном его следствием станет лишь техническое сотрудничество.
Какие изменения в "Укрзализныце" собираются ввести:
- Начнут с железнодорожных вокзалов. В Кабмине говорят: их следует преобразовать в удобные для пассажиров места, где можно отдохнуть и что-то купить. Это повлияет на цену билетов.
- Для работы с "Укрзализныцей" в Киев приедут немецкие специалисты.
- Менеджмент компании останется украинским, однако параллельно с ним немцы будут давать советы, какие лучшие управленческие решения надо принять, учитывая опыт Deutsche Bahn.