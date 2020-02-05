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      Укрзалізниця співпрацюватиме з Deutsche Bahn: сторони підписали меморандум

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      Укрзалізниця підписала меморандум з Deutsche Bahn / колаж 24 каналу

      У Кабінеті Міністрів України відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Укрзалізницею та німецькою компанією Deutsche Bahn. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що Україна хоче залучити німецький досвід для реформування власної залізниці.

      Саме для Укрзалізниця продовжуватиме діалог про співпрацю з німецькою компанією Deutsche Bahn, наголосив Гончарук під час підписання угоди.

      Цікаво: Deutsche Bahn та Укрзалізниця: як виглядатиме співпраця з німцями

      Ми сподіваємося, що ваш досвід і ваші фахівці допоможуть нам якнайшвидше реформувати Укрзалізницю. Хоча ми розуміємо, що на першому етапі у контексті спіпраці мовиться про здебільшого консультації,
      – підкреслив голова українського уряду.

      Втім він висловив сподівання, що з часом співпраця між української та німецької залізниць може досягнути більш глибоких форм. Водночас підписання нинішнього меморандуму стане серйозним кроком до побудови майбутньої співпраці.

      Підписання меморандуму у Кабінеті міністрів: дивіться відео

      Меморандум між Укрзалізницею та Deutsche Bahn: дивіться фото

      Як виглядатиме співпраця між Укрзалізницею та Deutsche Bahn?Найперше мовиться про те, що залізнична компанія Німеччини передаватиме Україні свій технічний досвід, а також досвід операційного управління, надання сервісних послуг та закупівель. Зокрема, мовиться і передачу напрацювань, які є у Deutsche Bahn.

      Водночас підписаний меморандум – це не угода про передачу Укрзалізниці у концесію, управління абощо. Здебільшого його наслідком стане лише технічна співпраця.

      Які зміни в Укрзалізниці збираються запровадити:

      • Почнуть з залізничних вокзалів. У Кабміні кажуть: їх слід перетворити на зручні для пасажирів місця, де можна відпочити і щось придбати. Це вплине на ціну квитків.
      • Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.
      • Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Залізниця Укрзалізниця Новини України
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