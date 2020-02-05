Укрзалізниця співпрацюватиме з Deutsche Bahn: сторони підписали меморандум

У Кабінеті Міністрів України відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Укрзалізницею та німецькою компанією Deutsche Bahn. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що Україна хоче залучити німецький досвід для реформування власної залізниці.

Саме для Укрзалізниця продовжуватиме діалог про співпрацю з німецькою компанією Deutsche Bahn, наголосив Гончарук під час підписання угоди.

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Ми сподіваємося, що ваш досвід і ваші фахівці допоможуть нам якнайшвидше реформувати Укрзалізницю. Хоча ми розуміємо, що на першому етапі у контексті спіпраці мовиться про здебільшого консультації,

– підкреслив голова українського уряду.

Втім він висловив сподівання, що з часом співпраця між української та німецької залізниць може досягнути більш глибоких форм. Водночас підписання нинішнього меморандуму стане серйозним кроком до побудови майбутньої співпраці.

Підписання меморандуму у Кабінеті міністрів: дивіться відео

Меморандум між Укрзалізницею та Deutsche Bahn: дивіться фото

Як виглядатиме співпраця між Укрзалізницею та Deutsche Bahn?Найперше мовиться про те, що залізнична компанія Німеччини передаватиме Україні свій технічний досвід, а також досвід операційного управління, надання сервісних послуг та закупівель. Зокрема, мовиться і передачу напрацювань, які є у Deutsche Bahn.



Водночас підписаний меморандум – це не угода про передачу Укрзалізниці у концесію, управління абощо. Здебільшого його наслідком стане лише технічна співпраця.

Які зміни в Укрзалізниці збираються запровадити: