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      Експерти Deutsche Bahn приїдуть в Україну 15 лютого

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      Deutsche Bahn / www.bahn.de

      Німецькі фахівці з Deutsche Bahn приїдуть в Україну вирішувати проблеми української залізниці і планувати її реформування. Для консультування експерти прибудуть вже 15 лютого.

      Про це заявили в уряді та наголосили, що про оренду чи продаж Укрзалізниці не йдеться.

      До теми: Deutsche Bahn: як працює німецька компанія, що допомагатиме Укрзалізниці

      22 січня Мінінфраструктури України і Deutsche Bahn AG в Давосі підписали меморандум про взаєморозуміння. Утім це тільки рамкова угода, яка не передбачає передачу Укрзалізниці в управління німецькому перевізнику. 

      Офійно стосунки з німецькою компанією можуть бути закріплені до кінця 2020 року. Тоді ж будуть і зрозумілі деталі угоди. Для консультування німецькі фахівці прибудуть в Україну вже 15 лютого.

      Прем'єр Олексій Гончарук анонсував, що компанії віддадуть в управління Укрзалізницю на 10 років.

      Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів,
      – заявив Гончарук в Давосі.

      Проте в Deutsche Bahn спростували це і зазначили, що надаватимуть тільки консультації.

      Що відомо про Deutsche BahnDeutsche Bahn – це найбільший залізничний оператор Німеччини. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.

      Deutsche Bahn створили в 1994 році. У Німеччині компанія користується не надто хорошою репутацією: її часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність.

      Відео 24 каналу про співпрацю Укрзалізниці та Deutsche Bahn:

       

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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новини України Укрзалізниця Міністерство інфраструктури
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