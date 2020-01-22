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      За Укрзалізницю візьмуться німецькі фахівці: що зміниться в компанії – заява Гончарука

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      Олексій Гончарук заявив про зміни в Укрзалізниці / Getty images

      Кабмін серйозно взявся за реструктуризацію Укрзалізниці. Так, 22 січня Міністерство інфраструктури підписало спільний меморандум із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

      Яким чином Укрзалізницю мінятимуть – поки невідомо. Однак компанію не продають, Україна повністю зберігатиме контроль над нею. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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      Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини. Щойно Міністерство інфраструктури підписало "Меморандум про взаєморозуміння" із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Цей альянс – це логічне продовження плану реструктуризації Укрзалізниці,
      – наголосив глава уряду.

      Ще у вересні 2019 року президент Зеленський дав Кабміну доручення – підготувати план реструктуризації компанії.

      Тож одразу відкидаю всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде,
      – додав Гончарук.

      Що каже про цю співпрацю Гончарук:

      • Застосування досвіду "найбільш успішної європейської залізничної компанії" має підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.
      • Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn сторони прийшли до розуміння формату співпраці, а саме – Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею.
      • Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.
      • У Кабміні розраховують, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Залізниця Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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