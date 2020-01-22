За Укрзалізницю візьмуться німецькі фахівці: що зміниться в компанії – заява Гончарука

Кабмін серйозно взявся за реструктуризацію Укрзалізниці. Так, 22 січня Міністерство інфраструктури підписало спільний меморандум із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

Яким чином Укрзалізницю мінятимуть – поки невідомо. Однак компанію не продають, Україна повністю зберігатиме контроль над нею. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини. Щойно Міністерство інфраструктури підписало "Меморандум про взаєморозуміння" із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Цей альянс – це логічне продовження плану реструктуризації Укрзалізниці,

– наголосив глава уряду.

Ще у вересні 2019 року президент Зеленський дав Кабміну доручення – підготувати план реструктуризації компанії.

Тож одразу відкидаю всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде,

– додав Гончарук.

Що каже про цю співпрацю Гончарук: