За Укрзалізницю візьмуться німецькі фахівці: що зміниться в компанії – заява Гончарука
Кабмін серйозно взявся за реструктуризацію Укрзалізниці. Так, 22 січня Міністерство інфраструктури підписало спільний меморандум із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.
Яким чином Укрзалізницю мінятимуть – поки невідомо. Однак компанію не продають, Україна повністю зберігатиме контроль над нею. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
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Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини. Щойно Міністерство інфраструктури підписало "Меморандум про взаєморозуміння" із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Цей альянс – це логічне продовження плану реструктуризації Укрзалізниці,
– наголосив глава уряду.
Ще у вересні 2019 року президент Зеленський дав Кабміну доручення – підготувати план реструктуризації компанії.
Тож одразу відкидаю всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде,
– додав Гончарук.
Що каже про цю співпрацю Гончарук:
- Застосування досвіду "найбільш успішної європейської залізничної компанії" має підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.
- Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn сторони прийшли до розуміння формату співпраці, а саме – Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею.
- Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.
- У Кабміні розраховують, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці.