Доля Укрзалізниці: чому топ-менеджера держкомпанії "сватають" у Кабмін

Ще восени минулого року голову правління Укрзалізниці Євгена Кравцова звинувачував в корупції особисто прем'єр-міністр, а тепер, подейкують, його можуть призначити на посаду заступника міністра інфраструктури. Що відбувається, намагався розібратися журналіст 24 каналу.

Укрзалізниця часто фігурує у розслідуваннях, що стосуються корупції. На залізниці "погоріли", наприклад, нардепи Ярослав Дубневич та Валерій Іщенко. Крім того, саме керівництво Укрзалізниці також наживається за рахунок підприємства. Як повідомляв 24 канал, нещодавно ексчиновника Укрзалізниці викрили на розкраданні державних мільйонів.

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Справа у ДБР та можливість роботи в уряді

Чинний керівник Укрзалізниці також попався на зловживанні. В ЗМІ з’явилась інформація, що проти Євгена Кравцова в ДБР відкрили провадження.

Згідно з документом, справу порушено 27 грудня 2019 року за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). В матеріалах справи фігурують голова правління компанії Укрзалізниці Євген Кравцов і глава наглядової ради Шевкі Аджунер.

Шевка і Кравцов витрачають чималі бюджетні гроші не на підвищення зарплат співробітникам УЗ, не на вирішення проблеми зношеності рухомого складу підприємства, а на розваги, катаючись на службовому кораблі, замовляючи водночас кейтеринг сумою від 200 тисяч гривень і купуючи за кошти Укрзалізниці елітні сигари й алкоголь,

– йдеться у повідомлені Telegram-каналу "UN – Сливы и груши", на який посилаються у ЗМІ.

У листопаді 2019 року прем’єр-міністр України Олексій Гончарук також звинувачував керівництво Укрзалізниці в дикій корупції.

Корупція в Укрзалізниці абсолютно дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно,

– наголосив Гончарук.

За його словами, менеджмент компанії опікується виключно власними кишенями, а не тим, як ідуть справи в Укрзалізниці.

Заяві Гончарука передували події біля Офісу президента, там протестували близько трьох тисяч залізничників. Вони вимагали: звільнити керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова, зупинити приватизацію компанії, скасувати реформи, які призведуть до масових скорочень, збільшити зарплату, виконати соціальні гарантії.

Варто сказати, що чинного керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова було призначено на посаду рік тому ще за Володимира Гройсмана. А до того він виконував ці обов’язки 1,5 роки.

В біографії чиновника значиться, що Кравцов вже працював першим заступником міністра інфраструктури України з 25 травня 2016 року по 9 серпня 2017 року. Тепер він має бажання повернутися.

Прошу розглянути питання про припинення мого трудового контракту у зв'язку з переведенням на посаду заступника міністра інфраструктури України у порядку, передбаченому законодавством України з моменту прийняття Кабінетом міністрів України рішення про призначення мене заступником міністра інфраструктури України,

– йдеться в його заяві від 30 грудня 2019 року.

Проте в уряді не поспішають розглядати документ, пише у Facebook народний депутат, "слуга народу", Євген Шевченко.

Що відбувається насправді?

Така заява Кравцова взагалі виглядає неоднозначно, оскільки про його конфлікт з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм багато пишуть. Зокрема 24 канал повідомляв, що у Міністерстві інфраструктури проводять бесіди з членами Наглядової ради Укрзалізниці, під час яких закликають владу звільнити голову правління компанії Євгена Кравцова.

А самого Криклія, до речі, звинуватила в корупції при закупівлі локомотивів його колишня заступниця, Олександра Клітіна, котра потрапила у гучний скандал.

Ми намагались з’ясувати, що думають про заяву Кравцова в самому Кабміні, проте в прес-службі міністерства інфраструктури з нами спілкуватися не захотіли.

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