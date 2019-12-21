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      Уряд "тисне" на членів Наглядової ради "Укрзалізниці" з метою відставки Кравцова

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      Владислав Криклій та Євген Кравцов / thepage.ua

      У Міністерстві інфраструктури проводять бесіди з членами Наглядової ради "Укрзалізниці", під час яких закликають владу звільнити голову правління компанії Євгена Кравцова.

      З членами Наглядової ради "Укрзалізниці" проводять "приватні" бесіди, в яких закликають ініціювати відставку глави правління "Укразалізниці" Євгена Кравцова. Про це Delo.ua розповів один зі звільнених членів Наглядової ради УЗ.

      "Пройшов звіт голови правління (Кравцова) на черговому засіданні. Паралельно Наглядова викликають до Міністерства інфраструктури і закликають прийняти" правильне "рішення. Міжнародники (міжнародні члени правління" Укрзалізниці ") не розуміють, що відбувається взагалі", – повідомило джерело.

      Він також підтвердив інформацію Телеграм-каналів про те, що між головою правління Наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунером і міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм стався конфлікт.

      Ще раз, є встановлена процедура, по який працює Наглядова рада. Криклій (мабуть за вказівкою прем'єр-міністра) пообіцяв не чіпати Наглядова рада, якщо буде прийнято рішення про незадовільну роботу Кравцова. На що Аджунер вже вкотре послався на закон. На скільки мені відомо, (Шевки) погрожували зіпсувати репутацію і погрожують взагалі розпустити Наглядова рада. Швидше за все, слідом за Кравцовим хочуть змінити і все правління і поставити "своїх". Тим більше, практика така з Журавльовим і Лещенко вже є,
      – зазначає джерело.

      Нагадаємо, як відомо, Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня вніс зміни до складу Наглядової ради "Укрзалізниці". Новими членами наглядової ради стали Олег Журавльов (юрист, радник Криклій) і Сергій Лещенко (колишній журналіст і депутат Верховної Ради).

      Раніше Євген Кравцов ініціював засідання Наглядової ради УЗ, на якому повинні розглянути питання про його роботі на посаді глави компанії. Міністр інфраструктури Владислав Криклій, в свою чергу, заявив, що розраховує на відставку голови правління "Укрзалізниці".

      "Наскільки відомо, вони фінальне рішення повинні десь якраз озвучити, але попередньо - не задоволені результатами голови правління", – повідомив Криклій виданню "Радіо Свобода".

      У свою чергу, в Наглядовій раді зазначають, що міністр "публічно говорить неправду". В "Укрзалізниці" дану інформацію не коментують.

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      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця
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