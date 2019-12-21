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      Правительство "давит" на членов Набсовета "Укрзализныци" с целью отставки Кравцова

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      Владислав Криклий и Евгений Кравцов / thepage.ua

      В Министерстве инфраструктуры проводят беседы с членами Наблюдательного совета "Укрзализныци", в ходе которых призывают уволить главу правления компании Евгения Кравцова

      С членами Наблюдательного совета "Укрзализныци" проводят "частные" беседы, в которых призывают инициировать отставку главы правления "Укразализныци" Евгения Кравцова. Об этом Delo.ua рассказал один из уволенных членов Наблюдательного совета УЗ.

      "Прошёл отчет главы правления (Кравцова) на очередном заседании. Параллельно Набсовет вызывают в Министерство инфраструктуры и призывают принять "правильное" решение. Международники (международные члены правления "Укрзализныци") не понимают, что происходит вообще", – сообщил источник.

      Он также подтвердил информацию Телеграмм-каналов о том, что между главой правления Наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и министром инфраструктуры Владиславом Криклием произошел конфликт.

      Еще раз, есть установленная процедура, по который работает Набсовет. Криклий (видимо по указанию премьер-министра) пообещал не трогать Наблюдательный совет, если будет принято решение о неудовлетворительной работе Кравцова. На что Аджунер уже который раз сослался на закон. На сколько мне известно, (Шевки) угрожали испортить репутацию и грозятся вообще распустить Набсовет. Скорее всего, следом за Кравцовым хотят сменить и все правление и поставить "своих". Тем более, практика такая с Журавлевым и Лещенко уже есть,
      – отмечает источник.

      Напомним, как известно, Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря внес изменения в состав Наблюдательного совета "Укрзализныци". Новыми членами Набсовета стали Олег Журавлев (юрист, советник Криклия) и Сергей Лещенко (бывший журналист и депутат Верховной Рады).

      Ранее Евгений Кравцов инициировал заседание Наблюдательного совета УЗ, на котором должны рассмотреть вопрос о его работе на должности главы компании. Министр инфраструктуры Владислав Криклий, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на отставку председателя правления "Укрзализныци".

      "Насколько известно, они финальное решение должны где-то как раз озвучить, но предварительно — не удовлетворены результатами председателя правления", – сообщил Криклий изданию "Радио Свобода".

      В свою очередь, в Наблюдательном совете отмечают, что министр "публично говорит неправду". В "Укрзализныце" данную информацию не комментируют.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Укрзализниця
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