Кравцов хочет уйти из Укрзализныци на ТОП-пост в правительстве

Еще осенью прошлого года Евгения Кравцова обвинял в коррупции лично премьер-министр, а теперь, говорят, его могут назначить на должность заместителя министра инфраструктуры. Что происходит, пытался разобраться журналист 24 канала.

"Укрзализныця" часто фигурирует в расследованиях, касающихся коррупции. На железной дороге "погорели", например, нардепы Ярослав Дубневич и Валерий Ищенко. Кроме того, именно руководство "Укрзализныци" также наживается за счет предприятия. Как сообщал 24 канал, недавно экс-чиновника "Укрзализныци" уличили в хищении государственных миллионов.

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Дело в ГБР и возможность работы в правительстве

Действующий руководитель "Укрзализныци" также попался на злоупотреблении. В СМИ появилась информация, что против Евгения Кравцова в ГБР открыли производство.

Согласно документу, дело возбуждено 27 декабря 2019 года по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). В материалах дела фигурируют председатель правления компании "Укрзализныци" Евгений Кравцов и глава наблюдательного совета Шевки Аджунер.

Шевки и Кравцов тратят большие бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы изношенности подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая одновременно кейтеринг на сумму от 200 тысяч гривен и покупая за счет "Укрзализныци" элитные сигары и алкоголь,

– говорится в сообщении Telegram-канала "UN – Сливы и груши", на который ссылаются в СМИ.

В ноябре 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук также обвинял руководство "Укрзализныци" в дикой коррупции.

Коррупция в "Укрзализныце" абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно,

– отметил Гончарук.

По его словам, менеджмент компании занимается исключительно собственными карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце".

Заявлению Гончарука предшествовали события возле Офиса президента, там протестовали около трех тысяч железнодорожников. Они требовали: уволить руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, остановить приватизацию компании, отменить реформы, которые приведут к массовым сокращениям, увеличить зарплату, выполнить социальные гарантии.

Стоит сказать, что действующий руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов был назначен на должность год назад еще при Владимире Гройсмана. А до этого он исполнял эти обязанности 1,5 года.

В биографии чиновника значится, что Кравцов уже работал первым заместителем министра инфраструктуры Украины с 25 мая 2016 по 9 августа 2017 года. Теперь он желает вернуться.

Прошу рассмотреть вопрос о прекращении моего трудового контракта в связи с переводом на должность заместителя министра инфраструктуры Украины в порядке, предусмотренном законодательством Украины с момента принятия Кабинетом министров Украины решения о назначении меня заместителем министра инфраструктуры Украины,

– говорится в его заявлении от 30 декабря 2019 года.

Однако в правительстве не спешат рассматривать документ, пишет в Facebook народный депутат, "слуга народа", Евгений Шевченко.

Что происходит на самом деле?

Такое заявление Кравцова вообще выглядит неоднозначно, поскольку о его конфликте с министром инфраструктуры Владиславом Криклием много пишут. В том числе 24 канал сообщал, что в Министерстве инфраструктуры проводят беседы с членами Наблюдательного совета "Укрзализныци", во время которых призывают уволить председателя правления компании Евгения Кравцова.

А самого Криклия, кстати, обвинила в коррупции при закупке локомотивов его бывшая заместитель, Александра Клитина, которая попала в громкий скандал.

Мы пытались выяснить, что думают о заявлении Кравцова в самом Кабмине, однако в пресс-службе министерства инфраструктуры с нами общаться не захотели.

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