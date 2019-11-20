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      Хищение 20 миллионов гривен: НАБУ завершило расследование против экс-депутата Ищенко

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      Валерий Ищенко / slovoidilo.ua

      Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу бывшего народного депутата Валерия Ищенко. Ему вменяют завладение 20 миллионами гривен Укрзализныци.

      По версии следствия, в 2015 году к народному депутату обратился частный предприниматель с просьбой помочь наладить поставку Укрзализныци продукции по завышенной цене. Депутат согласился и привлек к схеме своего финансового советника. Он также обратился к внештатному советнику главы Администрации Президента, чтобы тот повлиял на должностных лиц "Укрзализнычпостач" (закупочное подразделение "Укрзализныци"). Об этом говорится на сайте НАБУ.

      Важно: "Тотальная коррупция": Гончарук пригрозил менеджерам Укрзализныци

      В итоге частная компания выиграла в конкурсных торгах и подписала договор на поставку продукции по цене, которая почти вдвое превышала среднерыночную. Укрзализныця получила имущественный вред на сумму более 20 миллионов гривен.

      Отметим, что 5 октября Антикоррупционный суд определился с мерой пресечения Валерию Ищенко. Подозреваемому назначили ночной домашний арест.

      Высший антикоррупционный Суд обязал Ищенко сдать свои паспорта. Стоит отметить, что от ношения электронного браслета подозреваемого лишили. Меру пресечения, принятая судом, должна действовать в течение двух месяцев.

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      Что известно об Ищенко и деле о хищении имущества Укрзализныци
      Валерий Ищенко – народный депутат 8 созыва. Избран в 2014 году от БПП. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. В 2008 году избирался депутатом Киевского городского совета от Блока Виталия Кличко под номером 13 в списке.

      Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают Ищенко и бывшего внештатного советника главы Администрации президента Михаила Бейлина (в 2015-2016 годах) в причастности к расхищению государственных средств Укрзализныци через тендеры.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Коррупция Укрзализниця Блок Петра Порошенко
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