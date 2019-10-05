Хищение 20 миллионов гривен Укрзализныци: суд избрал меру пресечения екснардепу Ищенко

Антикоррупционный суд определился с мерой пресечения бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко. Подозреваемому по делу о хищении 20 миллионов гривен Укрзализныци назначили ночной домашний арест.

Высший антикоррупционный Суд обязал Ищенко сдать свои паспорта. Стоит отметить, что от ношения электронного браслета подозреваемого лишили. Мера пресечения принят судом будет действовать в течение двух месяцев, сообщает издание "Лига.Новости".

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Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении в хищении денег Укрзализныци, подлежащих конфискации в пользу государства, нескольким лицам:

екснардепу Валерию Ищенко и его финансовом советнику;

Михаилу Бейлину (внештатный советник Главы Администрации Президента Украины в 2015 - 2016 годах).

Расследование хищения денег Укрзализныци

НАБУ и САП разоблачили схему, по которой госпредприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (сейчас – филиал "Центр управления промышленностью" Укрзализныци) в течение 2014-2016 годов закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных.

Закупки осуществляли через коммерческие компании, подконтрольные лицу, в дальнейшем исполняла обязанности директора филиала, в результате чего "Укрзализныця" незаконно переплатила более 13 миллионов гривен. Позже один из руководителей этих компаний признал свою вину. Обвинительный приговор предусматривал конфискацию в доход государства 20 миллионов гривен.

Следствие инициировало наложение ареста на финансы компаний, причастных к коррупционной схемы. Представители компаний незаконно присвоили арестованы средства в пользу третьих лиц.