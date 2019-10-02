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      Хищение 20 миллионов гривен Укрзализныци: НАБУ и САП объявили подозрение трем лицам

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      НАБУ и САП разоблачили "коррупционную схему" на Укрзализныци
      НАБУ и САП разоблачили "коррупционную схему" на Укрзализныци / informator.news

      Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили трем лицам о подозрении. Их обвиняют в хищении 20 млн гривен Укрзализныци, подлежащих конфискации в пользу государства.

      В НАБУ сообщили, что речь идет о двух директорах и бухгалтере коммерческих компаний, задействованных в одной из коррупционных схем в Укрзализныце.

      Важно: "Тотальная коррупция": Гончарук пригрозил менеджерам Укрзализныци

      Летом 2016 года НАБУ и САП разоблачили схему, согласно которой госпредприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (сейчас – филиал "Центр управления промышленностью" Укрзализныци) в течение 2014-2016 годов закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных .

      Закупки осуществляли через коммерческие компании, подконтрольные человеку, в дальнейшем исполнявшем обязанности директора филиала, в результате чего "Укрзализныця" незаконно переплатила больше 13 миллионов гривен. Позже один из руководителей этих компаний признал свою вину. Обвинительный приговор предусматривал конфискацию в доход государства 20 миллионов гривен.

      Следствие инициировало наложение ареста на средства компаний, задействованных в коррупционной схеме. Представители компаний незаконно присвоили арестованные средства в пользу третьих лиц.

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      Как новая власть хочет бороться с коррупцией в Укрзализныци?
      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвинил менеджмент Укрзализныци в коррумпированности. По его словам, правительство хочет подробно разобраться с этой проблемой. Он считает, что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах и отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах.

      Зато председатель правления УЗ Евгений Кравцов пообещал в следующие три месяца устроить "джихад" в Укрзализныце. По его словам, по меньшей мере половину руководящего состава Укрзализныци заменят.

      Кроме этого, Кравцов публично заявил, что передаст собранные о братьях Дубневичах материалы в правоохранительные органы. Дело касается многолетних закупок анкеров по завышенным ценам.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины САП НАБУ Коррупция Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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