Розкрадання 20 мільйонів гривень Укрзалізниці: НАБУ і САП оголосили підозру трьом особам

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили трьом особам про підозру. Їх звинувачують у розкраданні 20 мільйонів гривень Укрзалізниці, що підлягали конфіскації на користь держави.

В НАБУ повідомили, що йдеться про двох директорів і бухгалтера комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем в Укрзалізниці.

Важливо: "Тотальна корупція": Гончарук пригрозив менеджерам Укрзалізниці

Влітку 2016 року НАБУ і САП викрили схему, за якою держпідприємство "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (зараз - філія "Центр управління промисловістю" Укрзалізниці) протягом 2014-2016 років закуповувало шпали і бруси за цінами на 80% вищі за середньоринкові.

Закупівлі здійснювали через комерційні компанії, підконтрольні особі, яка в подальшому виконувала обов'язки директора філії, в результаті чого "Укрзалізниця" незаконно переплатила більше 13 мільйонів гривень. Пізніше один з керівників цих компаній визнав свою провину. Обвинувальний вирок передбачав конфіскацію в дохід держави 20 мільйонів гривень.

Слідство ініціювало накладення арешту на кошти компаній, задіяних в корупційній схемі. Представники компаній незаконно привласнили заарештовані кошти на користь третіх осіб.

Це цікаво: "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми

Як нова влада хоче боротися з корупцією в Укрзалізниці?Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук звинуватив менеджмент Укрзалізниці у корумпованості. За його словами, уряд хоче детально розібратись із цією проблемою. Він вважає, що окремі групи впливу заробляють на тендерах і відправляють в ручному режимі локомотиви у своїх інтересах.



Натомість, голова правління УЗ Євген Кравцов пообіцяв у наступні три місяці влаштувати "джихад" в Укрзалізниці. За його словами, що найменше половина керівного складу Укрзалізниці замінять.



Окрім цього, Кравцов публічно заявив, що передасть зібрані по братах Дубневичах матеріали до правоохоронних органів. Справа стосується багаторічних закупівель анкерів за завищеними цінами.