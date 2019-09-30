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      "Тотальна корупція": Гончарук пригрозив менеджерам Укрзалізниці

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      Гончарук розкритикував менеджерів Укрзалізниці
      Гончарук розкритикував менеджерів Укрзалізниці / pmg.ua

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук звинуватив менеджмент Укрзалізниці у корумпованості. За його словами, уряд хоче детально розібратись із цією проблемою.

      Глава уряду вважає, що окремі групи впливу заробляють на тендерах і відправляють в ручному режимі локомотиви у своїх інтересах.

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      Гончарук також зауважив, що сьогодні залізниця знаходиться у дуже поганому стані.

      Вона дуже зношена. У нас майже кожен день горить якийсь локомотив,
      – додав прем'єр-міністр.

      Відзначимо, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає за проведення загальної "великої приватизації". Позиція глави уряду така: "чим менше держави в економіці, тим краще". Щоправда, деякі підприємства все одно залишаться за державою, зокрема, Укрзалізниця.

      За його словами, підприємство залишиться під контролем держави, оскільки воно стратегічне. Водночас Гончарук пропонує поділити Укрзалізницю на трьох операторів, лише один з яких – якому належатиме залізничне полотно – повинен залишитися у власності держави.

      Важливо: Уряд хоче повернути собі контроль над Укрзалізницею

      Три компанії Укрзалізниці: за що вони відповідатимуть?

      ► Доступ до інфраструктури.

      "Тобто за всю мережу, за електрифікацію, капітальні вкладення у підтримку, експлуатацію, розбудову мережі", – пояснив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

      ► Пасажирські перевезення.

      Зараз вони "збиткові, проблемні", каже Криклій: "Ми будемо ставити за "кіпіай", власне, мінімізування цих збитків – максимально до нуля".

      ► Вантажні перевезення.

      "Генерувати прибутки для держави будуть вантажні перевезення", – пояснив урядовець.

      Що відомо про Укрзалізницю?Це державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, національний перевізник вантажів та пасажирів. Фактично є монополістом у сфері залізничних перевезень в Україні, ще ж і надто – забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Олексій Гончарук Залізниця Корупція
      Джерело: 24 канал
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