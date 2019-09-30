15:28
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ

      "Тотальная коррупция": Гончарук пригрозил менеджерам Укрзализныци

      203 Читати новину українською
      Гончарук раскритиковал менеджеров Укрзализныци
      Гончарук раскритиковал менеджеров Укрзализныци / pmg.ua

      Премьер-министр Алексей Гончарук обвинил менеджмент Укрзализныци в коррумпированности. По его словам, правительство хочет подробно разобраться с этой проблемой.

      Глава правительства считает, что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах и отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах.

      Актуально: Реставрация от УЗ: когда украинцы будут ездить в новых вагонах

      Гончарук также отметил, что сегодня железная дорога находится в очень плохом состоянии.

      Она очень изношена. У нас почти каждый день горит какой-то локомотив,
      – добавил премьер-министр.

      Отметим, что премьер-министр Алексей Гончарук выступает за проведение общей "большой приватизации". Позиция главы правительства такова: "чем меньше государства в экономике, тем лучше". Правда, некоторые предприятия все равно останутся за государством, в частности, Укрзализныця.

      По его словам, предприятие останется под контролем государства, поскольку оно стратегическое. В то же время Гончарук предлагает разделить Укрзализныцю на трех операторов, только один из которых – кому будет принадлежать железнодорожное полотно – должен остаться в собственности государства.

      Важно: Правительство хочет вернуть себе контроль над Укрзализныцей

      Три компании Укрзализныци: за что они будут отвечать?

      ► Доступ к инфраструктуре.

      "То есть за всю сеть, за электрификацию, капитальные вложения в поддержку, эксплуатацию, развитие сети", – пояснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

      ► Пассажирские перевозки.

      Сейчас они "убыточные, проблемные", говорит Криклий: "Мы будем ставить "кипиай", собственно, минимизации этих убытков – максимально до нуля".

      ► Грузовые перевозки.

      "Генерировать прибыль для государства будут грузовые перевозки", – пояснил чиновник.

      Что известно об Укрзализныце?Это государственное акционерное общество железнодорожного транспорта общего пользования, национальный перевозчик грузов и пассажиров. Фактически является монополистом в сфере железнодорожных перевозок в Украине, еще и особенно – обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

      blog_ava
      Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
      сегодня
      2399
      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Железная дорога Алексей Гончарук Укрзализниця
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      сегодня , 15:17 Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      Злой Одессит 38
      Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      сегодня , 14:07 Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      Михайло Макарук 195
      Законопроект имени Коломойского
      сегодня , 13:01 Законопроект имени Коломойского
      540
      ДТП в Украине и мире: кровавая статистика и причины
      сегодня , 12:27 ДТП в Украине и мире: кровавая статистика и причины
      Женя Котик 121
      Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      сегодня , 11:30 Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      Віталій Дейнега 76
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук