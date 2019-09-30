"Тотальная коррупция": Гончарук пригрозил менеджерам Укрзализныци

Премьер-министр Алексей Гончарук обвинил менеджмент Укрзализныци в коррумпированности. По его словам, правительство хочет подробно разобраться с этой проблемой.

Глава правительства считает, что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах и отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах.

Актуально: Реставрация от УЗ: когда украинцы будут ездить в новых вагонах

Гончарук также отметил, что сегодня железная дорога находится в очень плохом состоянии.

Она очень изношена. У нас почти каждый день горит какой-то локомотив,

– добавил премьер-министр.

Отметим, что премьер-министр Алексей Гончарук выступает за проведение общей "большой приватизации". Позиция главы правительства такова: "чем меньше государства в экономике, тем лучше". Правда, некоторые предприятия все равно останутся за государством, в частности, Укрзализныця.

По его словам, предприятие останется под контролем государства, поскольку оно стратегическое. В то же время Гончарук предлагает разделить Укрзализныцю на трех операторов, только один из которых – кому будет принадлежать железнодорожное полотно – должен остаться в собственности государства.

Важно: Правительство хочет вернуть себе контроль над Укрзализныцей

Три компании Укрзализныци: за что они будут отвечать?

► Доступ к инфраструктуре.

"То есть за всю сеть, за электрификацию, капитальные вложения в поддержку, эксплуатацию, развитие сети", – пояснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

► Пассажирские перевозки.

Сейчас они "убыточные, проблемные", говорит Криклий: "Мы будем ставить "кипиай", собственно, минимизации этих убытков – максимально до нуля".

► Грузовые перевозки.

"Генерировать прибыль для государства будут грузовые перевозки", – пояснил чиновник.

Что известно об Укрзализныце?Это государственное акционерное общество железнодорожного транспорта общего пользования, национальный перевозчик грузов и пассажиров. Фактически является монополистом в сфере железнодорожных перевозок в Украине, еще и особенно – обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.