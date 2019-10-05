Розкрадання 20 мільйонів гривень Укрзалізниці: суд обрав запобіжний захід екснардепу Іщенку

Антикорупційний суд визначився із запобіжним заходом колишньому народному депутату від БПП Валерію Іщенку. Підозрюваному у справі про розкрадання 20 мільйонів гривень Укрзалізниці, призначили нічний домашній арешт.

Вищий антикорупційний Суд зобов'язав Іщенка здати свої паспорти. Варто зазначити, що від носіння електронного браслета підозрюваного позбавили. Запобіжний захід ухвалений судом діятиме протягом двох місяців, повідомляє видання "Ліга.Новини".

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Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру у розкраданні грошей Укрзалізниці, що підлягали конфіскації на користь держави, кільком особам:

екснардепу Валерію Іщенку та його фінансовому раднику;

Михайлу Бейліну ( позаштатний радник Глави Адміністрації Президента України в 2015 - 2016 роках).

Розслідування розкрадання грошей Укрзалізниці

НАБУ та САП викрили схему, за якою держпідприємство "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (зараз – філія "Центр управління промисловістю" Укрзалізниці) протягом 2014-2016 років закуповувало шпали і бруси за цінами на 80% вищі за середньоринкові.

Закупівлі здійснювали через комерційні компанії, підконтрольні особі, яка надалі виконувала обов'язки директора філії, в результаті чого "Укрзалізниця" незаконно переплатила більше ніж 13 мільйонів гривень. Пізніше один з керівників цих компаній визнав свою провину. Обвинувальний вирок передбачав конфіскацію в дохід держави 20 мільйонів гривень.

Слідство ініціювало накладення арешту на фінанси компаній, причетних до корупційної схеми. Представники компаній незаконно привласнили заарештовані кошти на користь третіх осіб.