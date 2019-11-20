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      Розкрадання 20 мільйонів гривень: НАБУ завершило розслідування проти ексдепутата Іщенка

      1207 Читать новость на русском
      Валерій Іщенко / slovoidilo.ua

      Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі колишнього народного депутата Валерія Іщенка. Йому закидають заволодіння 20 мільйонами гривень Укрзалізниці.

      За версією слідства, у 2015 році до народного депутата звернувся приватний підприємець із проханням допомогти налагодити поставку Укрзалізниці продукції за завищеною ціною. Депутат погодився і залучив до схеми свого фінансового радника. Він також звернувся до позаштатного радника глави Адміністрації Президента, щоб той вплинув на посадових осіб "Укрзалізничпостач" (закупівельний підрозділ Укрзалізниці). Про це мовиться на сайті НАБУ.

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      У підсумку приватна компанія виграла в конкурсних торгах і підписала договір на поставку продукції за ціною, які майже вдвічі перевищувала середньоринкові. Укрзалізниця отримала майнову шкоду на суму більше 20 мільйонів гривень.

      Відзначимо, що 5 жовтня Антикорупційний суд визначився із запобіжним заходом Валерію Іщенку. Підозрюваному призначили нічний домашній арешт.

      Вищий антикорупційний Суд зобов'язав Іщенка здати свої паспорти. Варто зазначити, що від носіння електронного браслета підозрюваного позбавили. Запобіжний захід ухвалений судом повинен діяти протягом двох місяців.

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      Що відомо про Іщенка і справу про розкрадання майна УкрзалізниціВалерій Іщенко – народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від БПП. Член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. У 2008 році обирався депутатом Київської міської ради від Блоку Віталія Кличка під номером 13 у списку.

      Детективи Національного антикорупційного бюро підозрюють Іщенка та колишнього позаштатного радника глави Адміністрації президента Михайла Бейліна (у 2015-2016 роках) у причетності до розкрадання державних коштів Укрзалізниці через тендери.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Корупція НАБУ Блок Петра Порошенка
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