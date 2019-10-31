Ярославу Дубневичу вже вручили підозру: реакція депутата

Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності. Сам депутат в кулуарах розповів журналістам, що йому вже вручили підозру.

На п'ятницю, 1 листопада, буде призначено судове засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід, розповів Ярослав Дубневич.

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"Мені інкримінують 191-шу статтю, у якій мовиться про привласення, розтрату майна чи заволодіння ним, використовуючи службове становище. Експертний висновок говорить, що немає ніяких збитків, а є лише зменшення активів "Укрзалізниці". Збитками це може бути визначено лише після рішення суду", – наголосив депутат.

За його словами, слідчі НАБУ протягом понад трьох років не могли подати до суду, аби підтвердити, чи були збитки. Ба більше, самого Дубневича жодного разу не викликали як свідка.

Я це розцінюю, як політичне шоу. Це дуже цікаво представникам влади і НАБУ на чолі з Ситником, щоб показати, як вони борються з корупціонерами,

– заявив Ярослав Дубневич.

Він переконаний, що "влаштоване шоу" вигідне найперше представникам влади, які хочуть відволікти увагу від важливих питань, які підіймає громадянське суспільство.

"Я маю на увазі те, що не знижуються тарифи, не підіймається економіка, не підіймаються важливі економічні питання щодо покращення життя населення. У цей же час ухвалюються закони, що дають можливість узурпувати владу", – переконаний народний обранець.

Крім того, він розповів, що згоден на арешт, але не збирається вносити застави. Натомість через суд добиватиметься справедливого рішення.

Також він зізнався, що на випадок арешту вже зібрав сумку. Депутат взяв туди дві книжки, рушник, мило, зубну щітку і спортивний костюм. Під арештом Дубневич, зокрема, збирається прочитати "Характерника" Василя Шкляра та твори Люко Дашвар.

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