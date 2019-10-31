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      Ярославу Дубневичу вже вручили підозру: реакція депутата

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      Ярославу Дубневичу вручили підозру – реакція і останні новини
      Ярославу Дубневичу вже вручили підозру / sudnaroda.org.ua

      Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності. Сам депутат в кулуарах розповів журналістам, що йому вже вручили підозру.

      На п'ятницю, 1 листопада, буде призначено судове засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід, розповів Ярослав Дубневич.

      Важливо! Рада зняла недоторканність з Дубневича: у чому його підозрюють

      "Мені інкримінують 191-шу статтю, у якій мовиться про привласення, розтрату майна чи заволодіння ним, використовуючи службове становище. Експертний висновок говорить, що немає ніяких збитків, а є лише зменшення активів "Укрзалізниці". Збитками це може бути визначено лише після рішення суду", – наголосив депутат.

      За його словами, слідчі НАБУ протягом понад трьох років не могли подати до суду, аби підтвердити, чи були збитки. Ба більше, самого Дубневича жодного разу не викликали як свідка.

      Я це розцінюю, як політичне шоу. Це дуже цікаво представникам влади і НАБУ на чолі з Ситником, щоб показати, як вони борються з корупціонерами,
      – заявив Ярослав Дубневич.

      Він переконаний, що "влаштоване шоу" вигідне найперше представникам влади, які хочуть відволікти увагу від важливих питань, які підіймає громадянське суспільство.

      "Я маю на увазі те, що не знижуються тарифи, не підіймається економіка, не підіймаються важливі економічні питання щодо покращення життя населення. У цей же час ухвалюються закони, що дають можливість узурпувати владу", – переконаний народний обранець.

      Крім того, він розповів, що згоден на арешт, але не збирається вносити застави. Натомість через суд добиватиметься справедливого рішення.

      Також він зізнався, що на випадок арешту вже зібрав сумку. Депутат взяв туди дві книжки, рушник, мило, зубну щітку і спортивний костюм. Під арештом Дубневич, зокрема, збирається прочитати "Характерника" Василя Шкляра та твори Люко Дашвар.

      У чому звинувачують депутата Дубневича?

      • неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.
      • інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".
        Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Дубневич Ярослав Васильович Верховна Рада
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