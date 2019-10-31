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      Ярославу Дубневичу уже вручили подозрение: реакция депутата

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      Ярославу Дубневичу вручили подозрение – реакция и последние новости
      Ярославу Дубневичу уже вручили подозрение / sudnaroda.org.ua

      Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. Сам депутат в кулуарах рассказал журналистам, что ему уже вручили подозрение.

      На пятницу, 1 ноября, будет назначено судебное заседание, на котором будут избирать меру пресечения, рассказал Ярослав Дубневич.

      Важно! Рада сняла неприкосновенность с Дубневича: в чем его подозревают

      "Мне инкриминируют 191-ю статью, в которой говорится о присвоении, растрате имущества или завладения им, используя служебное положение. Экспертное заключение говорит, что нет никаких убытков, а есть только уменьшение активов "Укрзализныци". Убытками это может быть определено только после решения суда", – подчеркнул депутат.

      По его словам, следователи НАБУ в течении более трех лет не могли подать в суд, чтобы подтвердить, были ли убытки. Более того, самого Дубневича ни разу не вызывали в качестве свидетеля.

      Я это расцениваю, как политическое шоу. Это очень интересно представителям власти и НАБУ во главе с Сытником, чтобы показать, как они борются с коррупционерами,
      – заявил Ярослав Дубневич.

      Он убежден, что "устроенное шоу" выгодно прежде всего представителям власти, которые хотят отвлечь внимание от важных вопросов, которые поднимает гражданское общество.

      "Я имею в виду то, что не снижаются тарифы, не поднимается экономика, не поднимаются важные экономические вопросы по улучшению жизни населения. В это же время принимаются законы, дающие возможность узурпировать власть", – убежден народный избранник.

      Кроме того, он рассказал, что согласен на арест, но не собирается вносить залог. Зато через суд будет добиваться справедливого решения.

      Также он признался, что в случае ареста уже собрал сумку. Депутат взял туда две книги, полотенце, мыло, зубную щетку и спортивный костюм. Под арестом Дубневич, в частности, собирается прочитать "Характерника" Василия Шкляра и произведения Люко Дашвар.

      В чем обвиняют депутата Дубневича?

      • ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
      • другое дело касается коррупционных схем через закупки для предприятия "Укрзализныця".
        Речь идет об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Укрзализниця Дубневич Ярослав Васильевич Верховная Рада
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