Ярославу Дубневичу уже вручили подозрение: реакция депутата

Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. Сам депутат в кулуарах рассказал журналистам, что ему уже вручили подозрение.

На пятницу, 1 ноября, будет назначено судебное заседание, на котором будут избирать меру пресечения, рассказал Ярослав Дубневич.

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"Мне инкриминируют 191-ю статью, в которой говорится о присвоении, растрате имущества или завладения им, используя служебное положение. Экспертное заключение говорит, что нет никаких убытков, а есть только уменьшение активов "Укрзализныци". Убытками это может быть определено только после решения суда", – подчеркнул депутат.

По его словам, следователи НАБУ в течении более трех лет не могли подать в суд, чтобы подтвердить, были ли убытки. Более того, самого Дубневича ни разу не вызывали в качестве свидетеля.

Я это расцениваю, как политическое шоу. Это очень интересно представителям власти и НАБУ во главе с Сытником, чтобы показать, как они борются с коррупционерами,

– заявил Ярослав Дубневич.

Он убежден, что "устроенное шоу" выгодно прежде всего представителям власти, которые хотят отвлечь внимание от важных вопросов, которые поднимает гражданское общество.

"Я имею в виду то, что не снижаются тарифы, не поднимается экономика, не поднимаются важные экономические вопросы по улучшению жизни населения. В это же время принимаются законы, дающие возможность узурпировать власть", – убежден народный избранник.

Кроме того, он рассказал, что согласен на арест, но не собирается вносить залог. Зато через суд будет добиваться справедливого решения.

Также он признался, что в случае ареста уже собрал сумку. Депутат взял туда две книги, полотенце, мыло, зубную щетку и спортивный костюм. Под арестом Дубневич, в частности, собирается прочитать "Характерника" Василия Шкляра и произведения Люко Дашвар.

В чем обвиняют депутата Дубневича?