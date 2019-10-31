Ярославу Дубневичу уже вручили подозрение: реакция депутата
Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. Сам депутат в кулуарах рассказал журналистам, что ему уже вручили подозрение.
На пятницу, 1 ноября, будет назначено судебное заседание, на котором будут избирать меру пресечения, рассказал Ярослав Дубневич.
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"Мне инкриминируют 191-ю статью, в которой говорится о присвоении, растрате имущества или завладения им, используя служебное положение. Экспертное заключение говорит, что нет никаких убытков, а есть только уменьшение активов "Укрзализныци". Убытками это может быть определено только после решения суда", – подчеркнул депутат.
По его словам, следователи НАБУ в течении более трех лет не могли подать в суд, чтобы подтвердить, были ли убытки. Более того, самого Дубневича ни разу не вызывали в качестве свидетеля.
Я это расцениваю, как политическое шоу. Это очень интересно представителям власти и НАБУ во главе с Сытником, чтобы показать, как они борются с коррупционерами,
– заявил Ярослав Дубневич.
Он убежден, что "устроенное шоу" выгодно прежде всего представителям власти, которые хотят отвлечь внимание от важных вопросов, которые поднимает гражданское общество.
"Я имею в виду то, что не снижаются тарифы, не поднимается экономика, не поднимаются важные экономические вопросы по улучшению жизни населения. В это же время принимаются законы, дающие возможность узурпировать власть", – убежден народный избранник.
Кроме того, он рассказал, что согласен на арест, но не собирается вносить залог. Зато через суд будет добиваться справедливого решения.
Также он признался, что в случае ареста уже собрал сумку. Депутат взял туда две книги, полотенце, мыло, зубную щетку и спортивный костюм. Под арестом Дубневич, в частности, собирается прочитать "Характерника" Василия Шкляра и произведения Люко Дашвар.
В чем обвиняют депутата Дубневича?
- ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
- другое дело касается коррупционных схем через закупки для предприятия "Укрзализныця".
Речь идет об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.