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      Эксперты Deutsche Bahn приедут в Украину 15 февраля

      15 Читати новину українською
      Deutsche Bahn / www.bahn.de

      Немецкие специалисты по Deutsche Bahn приедут в Украину решать проблемы украинской железной дороги и планировать ее реформирование. Для консультации эксперты приедут уже 15 февраля.

      Об этом заявили в правительстве и отметили, что об аренде или продаже Укрзализныци речь не идет.

      К теме: Deutsche Bahn, как работает немецкая компания, которая будет помогать Укрзализныце

      22 января Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в Давосе подписали меморандум о взаимопонимании. Впрочем, это только рамочное соглашение, которое не предусматривает передачу Укрзализныци в управление немецком перевозчику.

      Официально отношения с немецкой компанией могут быть закреплены до конца 2020 года. Тогда же будут и понятны детали сделки. Для консультирования немецкие специалисты прибудут в Украину уже 15 февраля.

      Премьер Алексей Гончарук анонсировал, что компании отдадут в управление Укрзализныцю на 10 лет.

      Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам,
      – заявил Гончарук в Давосе.

      Однако в Deutsche Bahn опровергли это и отметили, что будут оказывать только консультации.

      Что известно о Deutsche BahnDeutsche Bahn – это крупнейший железнодорожный оператор Германии. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией Центральной Европы.

      Deutsche Bahn основали в 1994 году. В Германии компания пользуется не слишком хорошей репутацией: ее часто критикуют за опоздание и задержки поездов, а также дороговизну билетов и неудобство.

      Видео 24 канала о сотрудничестве Укрзализныци и Deutsche Bahn:

       

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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Укрзализниця
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