Эксперты Deutsche Bahn приедут в Украину 15 февраля

Немецкие специалисты по Deutsche Bahn приедут в Украину решать проблемы украинской железной дороги и планировать ее реформирование. Для консультации эксперты приедут уже 15 февраля.

Об этом заявили в правительстве и отметили, что об аренде или продаже Укрзализныци речь не идет.

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22 января Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в Давосе подписали меморандум о взаимопонимании. Впрочем, это только рамочное соглашение, которое не предусматривает передачу Укрзализныци в управление немецком перевозчику.

Официально отношения с немецкой компанией могут быть закреплены до конца 2020 года. Тогда же будут и понятны детали сделки. Для консультирования немецкие специалисты прибудут в Украину уже 15 февраля.

Премьер Алексей Гончарук анонсировал, что компании отдадут в управление Укрзализныцю на 10 лет.

Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам,

– заявил Гончарук в Давосе.

Однако в Deutsche Bahn опровергли это и отметили, что будут оказывать только консультации.

Что известно о Deutsche BahnDeutsche Bahn – это крупнейший железнодорожный оператор Германии. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией Центральной Европы.



Deutsche Bahn основали в 1994 году. В Германии компания пользуется не слишком хорошей репутацией: ее часто критикуют за опоздание и задержки поездов, а также дороговизну билетов и неудобство.

Видео 24 канала о сотрудничестве Укрзализныци и Deutsche Bahn: