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      Укрзалізницею керуватимуть українці, а німці допоможуть, – представник Deutsche Bahn

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      Пофалла розповів про співпрацю Укрзаліниці та Deutsche Bahn / Колаж 24 каналу

      Німецька Deutsche Bahn за якийсь час готова надати своїх фахівців Укрзалізниці, з якою підписала меморандум про співпрацю. Однак наразі коли мовиться про співпрацю, то мається на увазі консультування. За його результатами розглядатимуть подальші кроки.

      Про це член правління з питань інфраструктури німецької компанії Deutsche Bahn Рональд Пофалла розповів виданню DW. 

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      За його словами, на початковому етапі співпраці з Укрзалізницею мовитися може лише про консультування.

      Якщо ж консультування матиме успіх – можливо, почнемо говорити про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в управлінні,
      – сказав Пофалла. 

      І пояснив, що "управління Укрзалізницею здійснюватиметься, як і раніше, українцями", просто "команду посилять нашими менеджерами". Однак говорити почнуть про ці кроки лише за результатами консультування. 

      Також топменеджер Deutsche Bahn зауважив: попередні оцінки стану УЗ свідчать, що є потреба оптимізувати українську залізницю – з економічної точки зору. 

      Пофалла
      Член правління німецької компанії Deutsche Bahn Рональд Пофалла / Фото Dapd

      Що відомо про угоду Укрзалізниці та Deutsche Bahn

      • 5 лютого У Кабінеті Міністрів України відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Укрзалізницею та німецькою компанією Deutsche Bahn.
      • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що Україна хоче залучити німецький досвід для реформування власної залізниці.
      • Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.
      • Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.

      До теми: Deutsche Bahn та Укрзалізниця підписали меморандум: як працює німецька компанія

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Укрзалізниця Deutsche Bahn Транспорт
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