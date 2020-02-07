Укрзалізницею керуватимуть українці, а німці допоможуть, – представник Deutsche Bahn
Німецька Deutsche Bahn за якийсь час готова надати своїх фахівців Укрзалізниці, з якою підписала меморандум про співпрацю. Однак наразі коли мовиться про співпрацю, то мається на увазі консультування. За його результатами розглядатимуть подальші кроки.
Про це член правління з питань інфраструктури німецької компанії Deutsche Bahn Рональд Пофалла розповів виданню DW.
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За його словами, на початковому етапі співпраці з Укрзалізницею мовитися може лише про консультування.
Якщо ж консультування матиме успіх – можливо, почнемо говорити про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в управлінні,
– сказав Пофалла.
І пояснив, що "управління Укрзалізницею здійснюватиметься, як і раніше, українцями", просто "команду посилять нашими менеджерами". Однак говорити почнуть про ці кроки лише за результатами консультування.
Також топменеджер Deutsche Bahn зауважив: попередні оцінки стану УЗ свідчать, що є потреба оптимізувати українську залізницю – з економічної точки зору.
Член правління німецької компанії Deutsche Bahn Рональд Пофалла / Фото Dapd
Що відомо про угоду Укрзалізниці та Deutsche Bahn
- 5 лютого У Кабінеті Міністрів України відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Укрзалізницею та німецькою компанією Deutsche Bahn.
- Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що Україна хоче залучити німецький досвід для реформування власної залізниці.
- Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.
- Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.
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