Укрзалізницею керуватимуть українці, а німці допоможуть, – представник Deutsche Bahn

Німецька Deutsche Bahn за якийсь час готова надати своїх фахівців Укрзалізниці, з якою підписала меморандум про співпрацю. Однак наразі коли мовиться про співпрацю, то мається на увазі консультування. За його результатами розглядатимуть подальші кроки.

Про це член правління з питань інфраструктури німецької компанії Deutsche Bahn Рональд Пофалла розповів виданню DW.

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За його словами, на початковому етапі співпраці з Укрзалізницею мовитися може лише про консультування.

Якщо ж консультування матиме успіх – можливо, почнемо говорити про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в управлінні,

– сказав Пофалла.

І пояснив, що "управління Укрзалізницею здійснюватиметься, як і раніше, українцями", просто "команду посилять нашими менеджерами". Однак говорити почнуть про ці кроки лише за результатами консультування.

Також топменеджер Deutsche Bahn зауважив: попередні оцінки стану УЗ свідчать, що є потреба оптимізувати українську залізницю – з економічної точки зору.



Член правління німецької компанії Deutsche Bahn Рональд Пофалла / Фото Dapd

Що відомо про угоду Укрзалізниці та Deutsche Bahn

5 лютого У Кабінеті Міністрів України відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Укрзалізницею та німецькою компанією Deutsche Bahn.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що Україна хоче залучити німецький досвід для реформування власної залізниці.

Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.

Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.

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