Визит в Украину совершила немецкая делегация дипломатов и должностных лиц. Оценил состояние украинских больниц и министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

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Приключение с лифтом

Карл Лаутербах после инспекции больниц с министром здравоохранения Виктором Ляшко отметил, что наши медицинские учреждения не в лучшем состоянии. По крайней мере, у него создалось такое впечатление из-за лифта.

В конце инспекции одной из больниц Львова министры застряли в лифте, который опустился на 1 метр ниже, чем требовалось.

Последний твит о путешествии по Украине. Клиники были в неудовлетворительном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, вдруг опустившимся на 1 метр. Сначала никто не хотел вылезать,

– описал ситуацию Лаутербах.

По итогам визита Лаутербах сообщил, что Германия будет оказывать медицинскую поддержку Украине. По словам Лаутербаха, его страна готова помочь с оборудованием и специалистами, речь также идет о строительстве во Леве реабилитационного центра для раненых на войне украинцев.

Война России против Украины: последние события

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что началась война на истощение России. Враг может снизить интенсивность боевых действий, чтобы сэкономить ресурсы и продлить продолжительность войны против Украины.

Бойцы терробороны могут участвовать в боевых действиях. Законопроект, предусматривающий привлечение ТРО к выполнению задач в зоне боевых действий, уже подписал президент Владимир Зеленский.

На слобожанском направлении потери врага превысили его ожидания. Поэтому российские кафиры будут обустраивать дополнительный полевой госпиталь в Белгородской области.

Российские кафиры усилили свои мощности в акватории Черного моря. В настоящее время ракетным обстрелам Украине грозят 6 судов, оснащенных крылатыми боеприпасами. Кроме того, враг укрепил свои позиции на острове Змеиный.

Враг пытался проводить наступательные действия в направлении Славянска и атаковать у Попасной. Наши защитники и защитницы сдержали оккупантов и нанесли им новые потери.

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