Візит до України здійснила німецька делегація дипломатів та високопосадовців. Оцінив стан українських лікарень і міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.
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Пригода з ліфтом
Карл Лаутербах після інспекції лікарень з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком зауважив, що наші медичні заклади не в найкращому стані. Принаймні, у нього склалося таке враження через ліфт.
Наприкінці інспекції однієї з лікарень Львова міністри застрягли у ліфті, який опустився на 1 метр нижче, аніж було потрібно.
Останній твіт про подорож Україною. Клініки були в незадовільному стані. Ось я застряг у ліфті з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який раптом опустився на 1 метр. Спочатку ніхто не хотів вилазити,
– описав ситуацію Лаутербах.
За підсумками візиту Лаутербах повідомив, що Німеччина буде надавати медичну підтримку для України. За словами Лаутербаха, його країна готова допомогти з обладнанням та фахівцями, також йдеться про будівництво у Льові реабілітаційного центру для поранених на війні українців.
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