Про це для 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, ця війна радше на виснаження Росії.

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"Нас особливо виснажувати не треба, бо у нас економіка була порівняно дуже маленька. Армія з гарною мотивацією, але не дуже модернізована з точки зору обладнання та техніки й всього іншого. Грубо кажучи, насправді коли говорять про поняття виснаження, то це розмова між Заходом і Росією. Хто першим втомиться", – сказав Андрусів.

Окупанти реалістичніше оцінюють свої можливості

Радник сказав, що Росія не зможе швидко накопичити сили, які були ще у лютому 2022 року. Вона не вестиме настільки інтенсивні бої.

Війна на виснаження означає падіння інтенсивності. Якщо ви починаєте воювати в довгу, то не можете вести суперінтенсивні бойові дії, бо фактично спалюйте свої сили. Це як в боксі, коли плануєш битися 12 раундів, то не можеш постійно атакувати, бо втомишся за перший раунд,

– сказав Андрусів.

Він вважає, що наразі виснажується не Захід із постачанням зброї, а саме Росія, тому окупанти поставлять для себе дедлайн. Мовиться, наприклад, про захоплення Луганської області, а згодом і Донецької.

"Росіяни тепер дуже реалістично оцінюють свої можливості. Власне, це означає що буде падіння інтенсивності боїв та позиційна війна. Лінія фронту стабілізуватиметься. Щоб накопичити стільки військ як на початку вторгнення, Путіну треба роки. Загарбники витрачають на війну сотні мільярдів", – сказав радник.

Постає нова небезпека

Андрусів зазначив, що боїться у війні фактору Китаю, бо ситуація з Тайванем затихла – китайці побачили, що військова перевага навіть в техніці, живій силі чи технологіях не призводить до успіху. Тайванська армія є потужною та модернізованою, хоч і маленькою.

Я найбільше боюся поведінки Китаю. Цього тижня були дуже різкі заяви китайців. Вони заявили, що будь-які спроби підтримати незалежність Тайваню призведуть до вторгнення. Одразу китайська армія активізується. Це мене лякає, – сказав Андрусів.

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Він додав, якщо Китай піде на конфронтацію із Заходом, то фактично він сформує з росіянами вісь. Кремль має малі економічні ресурси. Якщо Китай приєднається, то окупанти отримають серйозне підсилення.

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