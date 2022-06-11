Об этом для 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. По его словам, эта война скорее на истощение России.

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"Нас особо истощать не надо, потому что у нас экономика была сравнительно очень маленькая. Армия с хорошей мотивацией, но не очень модернизированная с точки зрения оборудования и техники и всего прочего. Грубо говоря, на самом деле, когда говорят о понятии истощения, то это разговор между Западом". и Россией. Кто первым устанет", – сказал Андрусив.

Оккупанты реалистичнее оценивают свои возможности

Советник сказал, что Россия не сможет быстро накопить силы, которые были еще в феврале 2022 года. Она не будет вести столь интенсивные бои.

Война на истощение означает снижение интенсивности. Если вы начинаете воевать в долгую, то не можете вести суперинтенсивные боевые действия, потому что фактически сжигайте свои силы. Это как в боксе, когда планируешь биться 12 раундов, то не можешь постоянно атаковать, потому что устанешь за первый раунд,

– сказал Андрусов.

Он считает, что сейчас истощается не Запад с поставками оружия, а именно Россия, поэтому кафиры поставят для себя дедлайн. Речь, например, о захвате Луганской области, а впоследствии и Донецкой.

"Россияне теперь очень реалистично оценивают свои возможности. Собственно, это означает, что будет падение интенсивности боев и позиционная война. Линия фронта будет стабилизироваться. Чтобы накопить столько войск, как в начале вторжения, Путину нужно годы. Захватчики тратят на войну сотни миллиардов", - сказал советник. .

Возникает новая опасность

Андрусив отметил, что боится в войне фактора Китая, потому что ситуация с Тайванем затихла – китайцы увидели, что военное преимущество даже в технике, живой силе или технологиях не приводит к успеху. Тайваньская армия мощная и модернизированная, хотя и маленькая.

Я больше всего боюсь поведения Китая. На этой неделе были очень резкие заявления китайцев. Они заявили, что все попытки поддержать независимость Тайваня приведут к вторжению. Сразу китайская армия активизируется. Это меня пугает, – сказал Андрусов.

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Он добавил, что если Китай пойдет на конфронтацию с Западом, то фактически он сформирует с россиянами ось. У Кремля есть малые экономические ресурсы. Если Китай присоединится, то кафиры получат серьезное усиление.

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