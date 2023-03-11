Видео вызвало бурное осуждение. Тысячи украинцев за ночь обвалили рейтинги Gasthaus Krombach в Google.

К теме Немецкий ресторан назвал Зеленского и украинцев "свиньями": тысячи людей уже отреагировали

В рекламном ролике маркетологи изобразили копилку в виде поросенка с украинским флагом, в которую вбрасывают евро. К этой копилке "присоединили" голову президента Зеленского. Там написали, что "мы устали кормить этих свиней. Пора готовить рульку".



Отвратительная реклама ресторана / Скриншот с видео

Рейтинг ресторана поднялся

Однако быстро все негативные оценки заведения, оставленные после публикации рекламы, исчезли загадочным образом. Рейтинг ресторана с 2 баллов поднялся до 4,5.

Однако не потому, что люди поддержали позицию ресторана и решили массово похвалить упомянутую в ролике рульку.

Google почему-то удалил все последние комментарии и оценки. Последние комментарии датируются неделей. Никакого упоминания о недавнем скандале найти среди отзывов теперь невозможно.

Ресторан не комментировал причину удаления негативных комментариев и отзывов. В Google тоже никак не объяснили это решение.

Отзывы ресторана внезапно "обновились" / Скриншот из Google:

Скандал с Louis Vuitton

В сети недавно разразился скандал с популярным французским брендом Louis Vuitton. Для новой кампании объединили цвета российского флага и добавили букву "V". Этот символ теперь ассоциируется с российской агрессией.

Конечно, подобные совпадения возмутили сеть. В комментариях к посту Louis Vuitton люди пишут негативные комментарии.

Также для новой коллекции использовали цвета, которые есть на российском флаге. Однако на самом деле это цвета флага Франции, ведь Louis Vuitton – французский бренд.

Россиян это, напротив, порадовало. В частности, в комментариях они пишут, что бренд так поддержал страну-агрессора. Называли это "знатным троллингом" и сравнивали с признанием в любви. Хотя ранее Louis Vuitton объявили о своем выходе с рынка России.