В берлинском заведении додумались назвать Президента Украины и других украинцев свиньями, которым якобы нужно прекратить финансово помогать. Ролик появился в сети. 24 Канал.
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Возмутительная реклама
Ресторан Gasthaus Krombach запустил ужасную рекламу на YouTube. Там было написано: "Устали кормить этих свиней. Пора готовить рульку". На видео – лицо украинского президента разместили на копилке в форме поросенка.
Реклама немецкого ресторана / Скриншот по сети
Реакция сети
В отзывах по Gasthaus Krombach в Google можно увидеть комментарии украинцев и не только. Люди жалуются на пристрастное и нацистское отношение персонала к посетителям. Действительно, за ночь тысячи украинцев оставили свои оценки заведению. Отмечают, что такая реклама – позор.
- Вы должны думать мозгами, когда делаете отвратительную рекламу;
- Благодарны за рекламу с украинским президентом. Так низко падать – только ваш уровень;
- Они считают войну забавной;
- Вы ресторан, а не политолог;
- Получайте то, чего заслуживаете;
- Желаю такую же участь, как у сотни тысяч украинцев;
- Какой позор.
На кого рассчитана такая реклама – непонятно. Видео распространили в Tik Tok. Оно быстро набрало огласку, но впоследствии ролик удалили.