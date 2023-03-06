В берлинском заведении додумались назвать Президента Украины и других украинцев свиньями, которым якобы нужно прекратить финансово помогать. Ролик появился в сети. 24 Канал.

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Возмутительная реклама

Ресторан Gasthaus Krombach запустил ужасную рекламу на YouTube. Там было написано: "Устали кормить этих свиней. Пора готовить рульку". На видео – лицо украинского президента разместили на копилке в форме поросенка.



Реклама немецкого ресторана / Скриншот по сети

Реакция сети

В отзывах по Gasthaus Krombach в Google можно увидеть комментарии украинцев и не только. Люди жалуются на пристрастное и нацистское отношение персонала к посетителям. Действительно, за ночь тысячи украинцев оставили свои оценки заведению. Отмечают, что такая реклама – позор.

Вы должны думать мозгами, когда делаете отвратительную рекламу;

Благодарны за рекламу с украинским президентом. Так низко падать – только ваш уровень;

Они считают войну забавной;

Вы ресторан, а не политолог;

Получайте то, чего заслуживаете;

Желаю такую же участь, как у сотни тысяч украинцев;

Какой позор.

На кого рассчитана такая реклама – непонятно. Видео распространили в Tik Tok. Оно быстро набрало огласку, но впоследствии ролик удалили.