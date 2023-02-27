Фото и видео с акции в поддержку военной агрессии России против Украины появились в социальных сетях, пишет 24 Канал. Акция россиян вызвала насмешку в адрес ее организаторов.
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Как россияне опозорились в Берлине
Уже традиционно россияне по-настоящему опозорились, в том числе с немецкими символами. Цвета на немецком флаге, вывешиваемые участниками марша, оказались перевернутыми.
Прокремлевская акция россиян в Берлине / Фото из соцсетей
Также на флагах развевался лозунг Gerrussia, написанный на английском языке, хотя сами немцы свою страну называют Deutschland, а Россию – Russland.
На это действо россияне привлекли еще и флаг СССР, к современной геополитике вообще не имеющий никакого отношения.
В Германии поддержки Украины на годовщину вторжения России
- 24 февраля, в день годовщины российского вторжения в Украину, украинский флаг был поднят над зданием Бундестага в центре Берлина. Это стало возможным благодаря инициативе немецко-украинской парламентской группы, поддержанной президиумом Бундестага.
- В заявлении президиума Бундестага отмечено, что эта инициатива является знаком солидарности с украинским народом.
- Также 2 марта на пленарном заседании канцлер Олаф Шольц выступит с правительственным заявлением по укреплению безопасности Германии и альянсов, поддерживающих Украину, после чего состоятся дебаты.
- Кроме того, флаг Украины был поднят на юго-западной башне здания Рейхстага.
- По случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Берлин привезли один из российских танков, уничтоженных в Украине. Его выставили в качестве экспоната перед посольством России в Берлине.