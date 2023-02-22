Инсталляция была установлена 22 февраля по инициативе Центра стратегических коммуникаций в партнерстве с Виче Берлин.

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Как выглядит установка

Установка выглядит как забор в форме газовой трубы желтого цвета. На входе стоит табличка с предупреждением: все находящиеся на этой оккупированной территории должны подчиняться правилам и законам "русского мира".

Также там изображены диктаторские законодательные акты России или прецеденты, зафиксированные международными организациями относительно действий России на оккупированных территориях.

Руководитель отдела стратегических коммуникаций Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Мария Сагайдак отметила, что Служба внешних дел ЕС назвала Россию главной страной-дезинформатором в 2022 году.

Вся российская международная информационная политика – политика оккупации,

– добавила Сагайдак.

Инсталляция в Берлине / Фото Центра стратегических коммуникаций:

Выпустили еще газету

Кроме инсталляции также напечатали газету Russkiy Mir Zeitung — в ней собрали оригинальные материалы из российских СМИ, переведенные на немецкий.

Там изображен уровень пропаганды, используемый Россией внутри страны, а также факты поддержки российским обществом доктрины "русского мира". Газету использовали для приглашения на открытие инсталляции немецких СМИ и парламентариев Бундестага.

Посмотреть на инсталляцию можно до 25 февраля включительно по адресу Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin.