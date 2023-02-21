Именно в эти дни в стране-агрессоре пройдет ряд официальных мероприятий. В связи с этим будут усилены меры безопасности.
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МИД Германии советует гражданам не ехать в Россию
Так, министерство рекомендует тем, кто находится в России, быть осторожными и избегать скоплений людей. Также МИД предостерегает от поездок в регионы, близкие к границе с Украиной – Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую области и другие.
Кстати, по поводу тех, кто имеет и российское, и немецкое гражданства, в случае возникновения конфликта Германия не сможет оказать этим людям консульскую помощь.
США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию
- Недавно американцев призывали покинуть Россию самостоятельно, поскольку посольство США имеет серьезные ограничения в России по оказанию помощи своим гражданам.
- В посольстве отметили, что варианты выезда крайне ограничены и часто недоступны за короткий срок, однако маршруты выезда на автомобилях и автобусах еще открыты.
- В посольстве напомнили, что 21 сентября российское правительство приступило к мобилизации граждан в вооруженные силы. В этой связи подчеркивается, что Россия может отказаться признавать гражданство США в отношении лиц с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать граждан с двойным гражданством на военную службу.
- В посольстве также напомнили гражданам США, что у России не гарантируется право на мирные собрания и свободу слова, призвав их избегать "любых политических или социальных протестов".