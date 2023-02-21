Саме у ці дні у країні-агресорці пройде низка офіційних заходів. У зв'язку з цим буде посилено заходи безпеки.

До теми Погіршення ситуації: чому США закликали своїх громадян негайно залишити Росію

МЗС Німеччини радить громадянам не їхати в Росію

Так, міністерство рекомендує тим, хто перебуває у Росії, бути обережними і уникати скупчень людей. Також МЗС застерігає від поїздок у регіони, близькі до кордону з Україною – Ростовську, Краснодарську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську області та інші.

До речі, щодо тих, хто має і російське, і німецьке громадянства, у разі виникнення конфлікту Німеччина не зможе надати цим людям консульську допомогу.

США закликали своїх громадян негайно залишити Росію