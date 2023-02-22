Інсталяцію встановили 22 лютого за ініціативи Центру стратегічних комунікацій у партнерстві з Віче Берлін.

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Як виглядає інсталяція

Інсталяція схожа на огорожу у формі газової труби жовтого кольору. На вході стоїть табличка з попередженням: усі, хто перебуває на цій окупованій території, повинні підкорятися правилам і законам "русского міра".

Також там зображено диктаторські законодавчі акти Росії або ж прецеденти, зафіксовані міжнародними організаціями стосовно дій Росії на окупованих територіях.

Керівниця відділу стратегічних комунікацій Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Марія Сагайдак зазначила, що Служба зовнішніх справ ЄС назвала Росію головною країною-дезінформатором 2022 року.

Вся російська міжнародна інформаційна політика – політика окупації,

– додала Сагайдак.

Інсталяція у Берліні / Фото Центру стратегічних комунікацій:

Випустили ще газету

Окрім інсталяції, також надрукували газету Russkiy Mir Zeitung — у ній зібрали оригінальні матеріали з російських ЗМІ, перекладені німецькою.

Там зображений рівень пропаганди, який Росія використовує усередині країни, а також факти підтримки російським суспільством доктрини "русского міра". Газету використали для запрошення на відкриття інсталяції німецьких ЗМІ та парламентарів Бундестагу.

Подивитись на інсталяцію можна до 25 лютого включно за адресою Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin.