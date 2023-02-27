Світлини та відео з акції на підтримку військової агресії Росії проти України з'явилися у соціальних мережах, пише 24 Канал. Акція росіян викликала глузування на адресу її організаторів.

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Як росіяни зганьбилися у Берліні

Уже традиційно росіяни по-справжньому зганьбилися, зокрема з німецькими символами. Кольори на німецькому прапорі, що вивішували учасники маршу, виявилися перевернутими.

Прокремлівська акція росіян у Берліні / Фото із соцмереж

Також на прапорах майоріло гасло Gerrussia, яке було написане англійською мовою, хоча самі німці свою країну називають Deutschland, а Росію – Russland.

На це дійство росіяни приволокли ще й прапор СРСР, який до сучасної геополітики взагалі не має ніякого відношення.

У Німеччини підтримки Україну на роковини вторгнення Росії