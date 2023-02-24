Про це розповіли 24 лютого у Міністерстві оборони України. Зазначили, що росіяни писали на своїх танках "На Берлін!", але приїхати туди змогли лише на українських тягачах.

До теми У квітні в Україні буде досить серйозна кількість танків, – посол Німеччини

"Від сьогодні у столицях Німеччини, Латвії, Литви та Естонії, як пам'ятники нереалізованим амбіціям росіян, встановлено підбиті в Україні російські танки. Зокрема, у Берліні рештки демонструються навпроти будівлі посольства Росії", – розповіли у відомстві.

Також над Бундестагом підняли державний прапор України.



Український прапор майорить у Берліні / Скриншот з відео

Як транспортували танк

За інформацією видання Bild, доставлення танка в Берлін організовували кілька місяців, оскільки були суперечки з місцевою владою і громадою. У німецькій столиці вважали, що танк може лякати сирійців, які втекли від війни, або відволікати велосипедистів. Проте згодом адміністративний суд дозволив виставку. Ініціаторами стали німецькі активісти – директор музею та журналіст Енно Ленце та журналіст Віланд Гібель.

Що відомо про знищені танки

Танки Т-72, які стоять біля посольства Росії у Берліні, належали п'ятій окремій гвардійській танковій бригаді окупантів. Їх знищили у березні 2022 року поблизу селища Дмитрівка, що на Київщині, у боях з підрозділами Сухопутних військ ЗСУ і Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Тепер знищені танки бригади, чиї службовці 2015 року атакували Дебальцеве, а у 2022-му нівечили Бучу, є експонатами Національного військово-історичного музею. З часом вони повернуться до України, щоб бути тут єдиними російськими танками, яким дозволено стояти на нашій землі, – розповіли у Міноборони.

Міністр Олексій Резніков подякував німецькому Колезі Борису Пісторіусу. Він зазначив, що танки є символами невдачі Росії.



Танк у Берліні / Фото Міноборони

Ще одна інсталяція у Німеччині

Поблизу посольства Росії у Берліні 22 лютого встановили інсталяцію Russkiy Mir. Там зібрали диктаторські законодавчі акти Росії або ж прецеденти, зафіксовані міжнародними організаціями стосовно дій загарбників на окупованих територіях.