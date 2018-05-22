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Немецкое издание попало в скандал из-за "российского" Крыма: фото

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В Германии продают карту с
В Германии продают карту с "российским" Крымом / Фото из Facebook

В столице Германии Берлине в продаже появился географический атлас, на котором оккупированный Крым изображен не территорией Украины, а частью Российской Федерации.

Об этом сообщил волонтер и блогер Сергей Каминский на своей странице в Facebook.

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В последнее время фейсбук погружает меня в депрессию и отчаяние, каждый раз. Нет в мире справедливости. Новости одна печальнее другой. А тут еще это, купил ребенку карту в Берлине, чтобы географию подучил. Какого черта?!
– возмутился мужчина.

В то же время, пользователь Дмитрий Пуха обнародовал комментарий консула Украины в Мюнхене Дмитрия Шевченко по данному поводу.

"Мы этим кейсом занимаемся уже больше года. Были и письма, и встречи с руководством издательства. То есть это не та ситуация, когда они что-то делают просто по ошибке без понимания ситуации. Они все понимают, но то, что Крым надо обозначать русским – это их принципиальная позиция. Нам обещали поддержку в правительстве Баден-Вюртемберга, в мэрии Остфильдерна (побратим Полтавы), но их возможности тоже ограничены, ведь это частная компания", – пояснил дипломат.

Также украинский консул призвал всех неравнодушных в течение года "бомбардировать их и магазины, которые распространяют их продукцию, жалобами, это может заставить их изменить свою позицию".

Напомним, ранее карта Украины без Крыма появлялась в дневнике, который выпустила компания "Чешская железная дорога".

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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