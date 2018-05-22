Німецьке видання потрапило у скандал через "російський" Крим: фото

У столиці Німеччини Берліні у продажі з'явився географічний атлас, на якому окупований Крим зображений не територією України, а частиною Російської Федерації.

Про це повідомив волонтер і блогер Сергій Камінський на своїй сторінці у Facebook.

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Останнім часом фейсбук занурює мене в депресію і відчай, кожен раз. Нема в світі справедливості. Новини одна сумніша за іншу. А тут ще це, купив дитині карту в Берліні, щоб географію підучила. Якого біса?!

– обурився чоловік.

Водночас, користувач Дмитро Пуха оприлюднив коментар консула України в Мюнхені Дмитра Шевченка з даного приводу.

"Ми цим кейсом займаємося вже більше року. Були і листи, і зустрічі з керівництвом видавництва. Тобто це не та ситуація, коли вони щось роблять просто помилково без розуміння ситуації. Вони все розуміють, але те, що Крим треба позначати російським – це їхня принципова позиція. Нам обіцяли підтримку в уряді Баден-Вюртембергу, в мерії Остфільдерна (побратим Полтави), але їхні можливості теж обмежені, адже це приватна компанія", – пояснив дипломат.

Також, український консул закликав усіх небайдужих протягом року "бомбардувати їх і магазини, які розповсюджують їх продукцію, скаргами, це може змусити їх змінити свою позицію".

Нагадаємо, раніше карта України без Криму з'являлась у щоденнику, який випустила компанія "Чеська залізниця".