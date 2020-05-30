В немецкой армии снова будут служить раввины: впервые со времен Гитлера
Парламент Германии принял закон, по которому восстановят институт военного раввината. Нацистская власть запретила служения раввинов в армии еще в 1933 году.
Раввины будут служить в армии Германии
Почти через 90 лет после этого немецкий парламент проголосовал за законодательство, которое позволяет раввинам снова действовать как военным капелланам, сообщает DW.
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Решение парламентарии поддержали единогласно. До сих пор в немецкой армии военными капелланами могли быть только протестанты и католики.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что такое решение парламента является "особым проявлением солидарности и признания" солдат-евреев в немецкой армии. По ее словам, это будет способствовать борьбе "против повседневного и все большего антисемитизма в обществе".
Что предусматривает закон
- Согласно ему, в Берлине создадут военный раввинат.
- У него будут представительства в Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте и Лейпциге.
- Сначала планируют набрать до 10 военных раввинов.
Обратите внимание! Инициативу восстановить в бундесвере институт военного раввината Крамп-Карренбауэр выдвинула еще в декабре 2019 года. В ее планах позволить выполнять роль капеллана (военного священника) также имамам и православным священникам.
Запрет Гитлером раввинов в армии
- Евреи воевали в немецкой армии во время Первой мировой. Военные раввины были распространенным явлением в бундесвере. Однако в 1933 году Гитлер запретил им служить.
- По информации Минобороны Германии, в бундесвере приблизительно 300 евреев, 3 тысячи мусульман и 90 тысяч христиан.