Парламент Германии принял закон, по которому восстановят институт военного раввината. Нацистская власть запретила служения раввинов в армии еще в 1933 году.

Раввины будут служить в армии Германии

Почти через 90 лет после этого немецкий парламент проголосовал за законодательство, которое позволяет раввинам снова действовать как военным капелланам, сообщает DW.

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Решение парламентарии поддержали единогласно. До сих пор в немецкой армии военными капелланами могли быть только протестанты и католики.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что такое решение парламента является "особым проявлением солидарности и признания" солдат-евреев в немецкой армии. По ее словам, это будет способствовать борьбе "против повседневного и все большего антисемитизма в обществе".

Что предусматривает закон

Согласно ему, в Берлине создадут военный раввинат .

. У него будут представительства в Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте и Лейпциге.

Сначала планируют набрать до 10 военных раввинов.

Обратите внимание! Инициативу восстановить в бундесвере институт военного раввината Крамп-Карренбауэр выдвинула еще в декабре 2019 года. В ее планах позволить выполнять роль капеллана (военного священника) также имамам и православным священникам.

ICYMI: Diese Woche ist uns gemeinsam mit dem Bundestag ein historischer Schritt gelungen. https://t.co/vIHoH5HKiC — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 29, 2020

Запрет Гитлером раввинов в армии