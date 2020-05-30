Парламент Німеччини ухвалив закон, за яким відновлять інститут військового рабинату. Нацистська влада заборонила служіння рабинів в армії ще у 1933 році.

Рабини служитимуть в армії Німеччини

Майже через 90 років після цього німецький парламент проголосував за законодавство, яке дозволяє рабинам знову діяти як військовим капеланам, повідомляє DW.

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Рішення парламентарі підтримали одностайно. Досі у німецькій армії військовими капеланами могли бути лише протестанти й католики.

Міністерка оборони Німеччини Анеґрет Крамп-Каренбауер заявила, що таке рішення парламенту є "особливим виявом солідарності й визнання" солдатів-євреїв у німецькій армії. За її словами, це сприятиме боротьбі "проти повсякденного й усе більшого антисемітизму в суспільстві".

Що передбачає закон

Відповідно до нього, у Берліні створять військовий рабинат.

У нього будуть представництва в Гамбургу, Мюнхені, Франкфурті й Лейпцигу.

Спершу планують набрати до 10 військових рабинів.

Зверніть увагу! Ініціативу відновити в Бундесвері інститут військового рабинату Крамп-Каренбауер висунула ще в грудні 2019 року. У її планах дозволити виконувати роль капелана (військового священника) також імамам і православним священникам.

ICYMI: Diese Woche ist uns gemeinsam mit dem Bundestag ein historischer Schritt gelungen. https://t.co/vIHoH5HKiC — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 29, 2020

Заборона Гітлером рабинів в армії