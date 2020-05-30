У німецькій армії знову служитимуть рабини: вперше з часів Гітлера
Парламент Німеччини ухвалив закон, за яким відновлять інститут військового рабинату. Нацистська влада заборонила служіння рабинів в армії ще у 1933 році.
Рабини служитимуть в армії Німеччини
Майже через 90 років після цього німецький парламент проголосував за законодавство, яке дозволяє рабинам знову діяти як військовим капеланам, повідомляє DW.
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Рішення парламентарі підтримали одностайно. Досі у німецькій армії військовими капеланами могли бути лише протестанти й католики.
Міністерка оборони Німеччини Анеґрет Крамп-Каренбауер заявила, що таке рішення парламенту є "особливим виявом солідарності й визнання" солдатів-євреїв у німецькій армії. За її словами, це сприятиме боротьбі "проти повсякденного й усе більшого антисемітизму в суспільстві".
Що передбачає закон
- Відповідно до нього, у Берліні створять військовий рабинат.
- У нього будуть представництва в Гамбургу, Мюнхені, Франкфурті й Лейпцигу.
- Спершу планують набрати до 10 військових рабинів.
Зверніть увагу! Ініціативу відновити в Бундесвері інститут військового рабинату Крамп-Каренбауер висунула ще в грудні 2019 року. У її планах дозволити виконувати роль капелана (військового священника) також імамам і православним священникам.
Заборона Гітлером рабинів в армії
- Євреї воювали в німецькій армії під час Першої світової. Військові рабини були поширеним явищем у Бундесвері. Однак у 1933 році Гітлер заборонив їм служити.
- За інформацією Міноборони Німеччини, в Бундесвері є приблизно 300 євреїв, 3 тисячі мусульман і 90 тисяч християн.