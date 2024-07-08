Взрыв вызвал пожар, пока известно о гибели по меньшей мере одного человека. Правоохранителей вызвали на место происшествия после первых сообщений примерно в полдень.

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В приюте для беженцев возле Гамбурга прогремел взрыв

Во время спасательной операции в здании, где произошел взрыв и пожар, нашли тело женщины. Все имеющиеся пожарные бригады, спасательные команды и полиция прибыли к месту происшествия, а людей попросили избегать этого района.

В здании прогремел внезапный взрыв. В результате объект полностью загорелся,

– сообщили в местной полиции.

По последним данным полиции Харбурга, ранения получили 20 человек, среди них – правоохранители, которые первыми прибыли на место происшествия, и один из двух работников приюта. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что пострадавшим оказали помощь и, при необходимости, доставили в медицинские учреждения.

По словам правоохранителей, детальный сбор доказательств и расследование причин начнется как можно быстрее после ликвидации пожара и его последствий.